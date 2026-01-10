وزير الخارجية التركي: إسرائيل متورطة فيما يحدث بإيران.. الموساد لا يخفي ذلك

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إسرائيل بالتورط في ما يحدث داخل إيران واستغلال الاحتجاجات الشعبية لتقويض النظام في طهران.

وقال فيدان في مقابلة مع التلفزيون التركي إن "الموساد لا يخفي ذلك، بل يحث الإيرانيين على الانتفاض عبر وسائل التواصل الاجتماعي".



وأضاف الوزير التركي أن إسرائيل ترى في حالة الاستياء الشعبي والضائقة الاقتصادية التي تعيشها إيران "فرصة سياسية" بعدما أثبتت التجارب السابقة أن التصعيد العسكري الخارجي يؤدي إلى توحد الإيرانيين خلف النظام.



واتهم فيدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي نحو "مواجهة عسكرية واسعة"، لكنه يحتاج بحسب قوله إلى ضوء أخضر من الولايات المتحدة. وأشار الوزير إلى أن نتنياهو طرح هذا الملف خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض أواخر ديسمبر الماضي، غير أن قرار الدخول في الحرب ما زال مرتبطاً بتقديرات واشنطن وحلفائها.



ودعا فيدان إيران إلى اعتماد مقاربة إقليمية "أكثر توازناً"، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة لتخفيف التوترات المتصاعدة في المنطقة.