أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا يوجهون طلبا عاجلا لـ إيران بشأن المظاهرات

مظاهرات إيران
محمود نوفل


وجهت كلا من  أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي نداءا عاجلا إلى السلطات الإيرانية  بضرورة وقف القوة المفرطة تجاه المتظاهرين حيث قالوا : على إيران وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فورا.

جاء ذلك في بيان مشترك لكلا من "أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن الخارجية الأمريكية الول بأن اتهامات إيران بدعم الاحتجاجات في طهران وهمية وتصرف الانتباه عن تحديات داخلية.

وجهت السلطات الإيرانية  رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن التصريحات الأمريكية الأخيرة عن الأوضاع في طهران قائلة  : ندين السلوك الأمريكي  غير القانوني بالتنسيق مع النظام الإسرائيلي عبر التدخل في شؤوننا الداخلية.

وأضافت إيران في رسالتها إلى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يواصلان التهديد والتشجيع على العنف وعدم الاستقرار.

وتابعت إيران :  الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يسعيان لتحويل الاحتجاجات السلمية إلى فوضى عنيفة

وزادت الرسالة الإيرانية : نرفض رفضاً قاطعاً الممارسات الأمريكية المزعزعة للاستقرار التي تقوض ميثاق الأمم المتحدة.


وختمت إيران رسالتها للأمم المتحدة بالقول : تحويل الاحتجاجات السلمية لأعمال عنف نتيجة مباشرة للسياسات الأمريكية وتتحمل واشنطن مسؤوليتها.

