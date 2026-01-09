خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران

أفادت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 50 متظاهراً خلال نحو أسبوعين من المظاهرات التي اندلعت في إيران احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.

المظاهرات في إيران

وقالت منظمة "إيران لحقوق الإنسان"، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج، إن "51 متظاهراً على الأقل، بينهم تسعة أطفال دون سن الثامنة عشرة، قُتلوا وأُصيب المئات بجروح في الأيام الثلاثة عشر الأولى من الجولة الجديدة من الاحتجاجات التي عمت البلاد"، رافعةً بذلك حصيلة سابقة بلغت 45 قتيلاً نُشرت في اليوم السابق.

واندلعت احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة اليوم الجمعة في إيران، في أحدث موجة اضطرابات تجتاح البلاد.

الأوضاع الاقتصادية في إيران

بدأت هذه الاضطرابات قبل نحو أسبوعين بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 متظاهراً، بينهم ثمانية أطفال، وفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقراً لها.

قطع الانترنت في إيران

قطعت السلطات خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف في طهران ومدن أخرى عقب احتجاجات واسعة النطاق يوم الخميس.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران إذا قتلت قوات الأمن متظاهرين، لكن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قال يوم الجمعة إن على الرئيس الأمريكي "التركيز على مشاكل بلاده".

وتُعد هذه المظاهرات الأخيرة الأكبر منذ الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى الشرطة الدينية عام 2022.