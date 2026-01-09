قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران

المظاهرات في إيران
المظاهرات في إيران
ناصر السيد

أفادت منظمة حقوقية، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 50 متظاهراً خلال نحو أسبوعين من المظاهرات التي اندلعت في إيران احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.

المظاهرات في إيران

وقالت منظمة "إيران لحقوق الإنسان"، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج، إن "51 متظاهراً على الأقل، بينهم تسعة أطفال دون سن الثامنة عشرة، قُتلوا وأُصيب المئات بجروح في الأيام الثلاثة عشر الأولى من الجولة الجديدة من الاحتجاجات التي عمت البلاد"، رافعةً بذلك حصيلة سابقة بلغت 45 قتيلاً نُشرت في اليوم السابق.

واندلعت احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة اليوم الجمعة في إيران، في أحدث موجة اضطرابات تجتاح البلاد. 

الأوضاع الاقتصادية في إيران

بدأت هذه الاضطرابات قبل نحو أسبوعين بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 متظاهراً، بينهم ثمانية أطفال، وفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقراً لها.

قطع الانترنت في إيران

قطعت السلطات خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف في طهران ومدن أخرى عقب احتجاجات واسعة النطاق يوم الخميس.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران إذا قتلت قوات الأمن متظاهرين، لكن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قال يوم الجمعة إن على الرئيس الأمريكي "التركيز على مشاكل بلاده".

وتُعد هذه المظاهرات الأخيرة الأكبر منذ الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى الشرطة الدينية عام 2022.

سقوط 51 قتيل مظاهرات إيران المظاهرات في إيران تكاليف المعيشة إيران لحقوق الإنسان الأوضاع الاقتصادية في إيران قطع الانترنت في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

صابرين

قارئة قرآن كفيفة.. صابرين تكشف كواليس أحدث أعمالها

كارون سماحة

كارول سماحة تعزي فيروز : كأنّ القدر عم يختبر قوّة قلبِك مرة جديدة

عمرو الجزار

الأهلي يحسم صفقة عمرو الجزار.. تفاصيل

بالصور

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد