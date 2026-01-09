بعد اعتقال مادورو .. ترامب يهدد عصابات المخدرات المكسيكية.. وشينباوم ترد

وصفت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نظيرها الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن هجمات برية محتملة على عصابات المخدرات بأنها "أسلوب الرئيس الأمريكي في التواصل"، وقالت إنهم سيتحدثون معه "لتعزيز التنسيق" إذا لزم الأمر.

رئيسة المكسيك ترد على تهديدات ترامب

وقالت شينباوم في مؤتمرها الصحفي الصباحي: "نظرًا للتصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب في الأيام الأخيرة، والتي نعتبرها جزءًا من أسلوبه في التواصل، طلبتُ من وزير الخارجية خوان رامون دي لا فوينتي أمس التواصل مباشرةً مع وزير الخارجية، والتحدث مع الرئيس ترامب إذا لزم الأمر لتعزيز التنسيق".

وكان ترامب قد صرّح يوم الخميس بأن إدارته ستبدأ قريبًا إجراءات لاستهداف عصابات المخدرات على الأرض، وأشار إلى المكسيك.

وقال ترامب على قناة فوكس نيوز: "لقد قضينا على 97% من المخدرات التي تدخل عبر البحر، والآن سنبدأ بمهاجمتها برًا، فيما يتعلق بعصابات المخدرات".

وأضاف: "تسيطر عصابات المخدرات على المكسيك. من المحزن للغاية رؤية ما حدث لهذا البلد".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من اعتقال الجيش الأمريكي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في كاركاس ونقله إلى نيويورك لمحاكمته في تهم الاتجار بالمخدرات والسلاح.