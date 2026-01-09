الجيش السوري: تدمير مستودع ذخيرة ضخم لـ قسد في حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، تدمير الموقع رقم 12 والذي تم نشره عبر شاشة ومنصات الإخبارية السورية، قبل مدة، وهو مستودع ذخيرة ضخم لتنظيم قسد وتنظيم PKK الإرهابي.

تدمير مستودع ذخيرة في حلب

وأضافت وزارة الدفاع السورية، أن ما تسمى "قوى الأمن الداخلي التابعة لتنظيم قسد" نشرت في مدينة حلب بياناً مطولاً تؤكد فيه أن الهدف المستهدف هو مشفى، وبالواقع فإن الهدف المستهدف ليس مشفى بل مستودع ذخيرة ضخم لتنظيم قسد تم تدميره وما زالت الانفجارات مستمرة فيه حتى الآن، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

ممرات إنسانية

وأكدت أن الجيش السوري قام بفتح ممرات إنسانية وتمديد المهل عدة مرات، وكذلك نشر هذه الخرائط من أجل حماية المدنيين وتأمينهم لا العكس، في حين يستمر تنظيم قسد وميليشيات PKK باستهداف أهلنا بمدينة حلب وقتلهم وجرحهم.