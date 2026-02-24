للعثور على أشيائك المفقودة .. إليك أفضل جهاز تتبع بتقنية البلوتوث

دخلت شاومي رسميًا سوق أجهزة التتبع الذكية بإطلاقها جهاز Xiaomi Tag. وهو جهاز تتبع بلوتوث صغير الحجم مصمم لمساعدتك في العثور على المفاتيح والمحافظ والحقائب وغيرها من الأشياء المفقودة، مع دعمه لأنظمة تشغيل متعددة، مما يجعله متميزًا عن العديد من المنافسين. على عكس الحلول الاحتكارية التي تربطك بنظام تشغيل واحد، صُمم جهاز Xiaomi Tag ليعمل بسلاسة مع نظامي Apple وGoogle، مما يمنح المستخدمين مرونةً سواءً كانوا يستخدمون أجهزة iPhone أو Android.

يتميز أحدث جهاز تتبع ذكي من عملاق التكنولوجيا الصيني بتصميم بسيط من البلاستيك الأبيض، ويزن حوالي 10 جرامات فقط، ويبلغ سمكه حوالي 7.2 ملم. لذا فهو نحيف بما يكفي لوضعه في المحفظة أو تعليقه على سلاسل المفاتيح والحقائب باستخدام حزام أو ملحق متوافق.

جهاز تتبع ذكي

يستخدم جهاز التتبع من الداخل تقنية بلوتوث 5.4 وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) للاتصال بالأجهزة القريبة، ويعمل ببطارية زر CR2032 قابلة للاستبدال، والتي تقول شركة شاومي إنها تدوم لأكثر من عام قبل الحاجة إلى استبدالها. لكن ما يميز هذا الجهاز الذكي عن غيره هو إمكانية تتبعه عبر منصات متعددة باستخدام تطبيقَي "Find My" من آبل و"Find Hub" من جوجل ويتيح ذلك تحديد موقع العناصر بواسطة الأجهزة المتوافقة عبر مختلف الأنظمة.

يحتوي الجهاز أيضًا على جرس مدمج يصدر نغمة عند تشغيله من هاتفك، مما يُسهّل العثور على أي غرض قريب كما توفر شاومي تنبيهات "الأشياء المفقودة" لإعلامك عند ابتعادك عن غرض مُعلّم. يدعم الجهاز وضع الفقدان ومعلومات الاتصال، ما يسمح للآخرين بالمساعدة في إعادة الغرض المفقود عبر نوافذ منبثقة في حال العثور عليه على هاتف آخر. يتميز هذا الطراز بتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

مقارنات الأسعار



تم إطلاق جهاز Xiaomi Tag حديثًا في ماليزيا، وهو متوفر بلون أبيض فقط. ويبلغ سعره 79 رينغيت ماليزي (حوالي 20 دولارًا أمريكيًا) للوحدة الواحدة، بينما تتوفر عبوة من أربع وحدات بسعر 299 رينغيت ماليزي (حوالي 77