قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للعثور على أشيائك المفقودة .. إليك أفضل جهاز تتبع بتقنية البلوتوث

جهاز Xiaomi Tag
جهاز Xiaomi Tag
لمياء الياسين

دخلت شاومي رسميًا سوق أجهزة التتبع الذكية بإطلاقها جهاز Xiaomi Tag. وهو جهاز تتبع بلوتوث صغير الحجم مصمم لمساعدتك في العثور على المفاتيح والمحافظ والحقائب وغيرها من الأشياء المفقودة، مع دعمه لأنظمة تشغيل متعددة، مما يجعله متميزًا عن العديد من المنافسين. على عكس الحلول الاحتكارية التي تربطك بنظام تشغيل واحد، صُمم جهاز Xiaomi Tag ليعمل بسلاسة مع نظامي Apple وGoogle، مما يمنح المستخدمين مرونةً سواءً كانوا يستخدمون أجهزة iPhone أو Android.

يتميز أحدث جهاز تتبع ذكي من عملاق التكنولوجيا الصيني بتصميم بسيط من البلاستيك الأبيض، ويزن حوالي 10 جرامات فقط، ويبلغ سمكه حوالي 7.2 ملم. لذا فهو نحيف بما يكفي لوضعه في المحفظة أو تعليقه على سلاسل المفاتيح والحقائب باستخدام حزام أو ملحق متوافق.

جهاز تتبع ذكي

يستخدم جهاز التتبع من الداخل تقنية بلوتوث 5.4 وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) للاتصال بالأجهزة القريبة، ويعمل ببطارية زر CR2032 قابلة للاستبدال، والتي تقول شركة شاومي إنها تدوم لأكثر من عام قبل الحاجة إلى استبدالها. لكن ما يميز هذا الجهاز الذكي عن غيره هو إمكانية تتبعه عبر منصات متعددة باستخدام تطبيقَي "Find My" من آبل و"Find Hub" من جوجل ويتيح ذلك تحديد موقع العناصر بواسطة الأجهزة المتوافقة عبر مختلف الأنظمة.

يحتوي الجهاز أيضًا على جرس مدمج يصدر نغمة عند تشغيله من هاتفك، مما يُسهّل العثور على أي غرض قريب كما توفر شاومي تنبيهات "الأشياء المفقودة" لإعلامك عند ابتعادك عن غرض مُعلّم. يدعم الجهاز وضع الفقدان ومعلومات الاتصال، ما يسمح للآخرين بالمساعدة في إعادة الغرض المفقود عبر نوافذ منبثقة في حال العثور عليه على هاتف آخر. يتميز هذا الطراز بتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

مقارنات الأسعار
 

تم إطلاق جهاز Xiaomi Tag حديثًا في ماليزيا، وهو متوفر بلون أبيض فقط. ويبلغ سعره 79 رينغيت ماليزي (حوالي 20 دولارًا أمريكيًا) للوحدة الواحدة، بينما تتوفر عبوة من أربع وحدات بسعر 299 رينغيت ماليزي (حوالي 77

أجهزة التتبع الذكية جهاز Xiaomi Tag أنظمة تشغيل جهاز Xiaomi أجهزة iPhone تصميم بسيط عملاق التكنولوجيا تقنية بلوتوث 54 شركة شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

بالصور

أكلة بـ200 جنيه فقط.. طريقة عمل وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة

طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط.. وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة
طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط.. وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة
طريقة عمل أكلة بـ200 جنيه فقط.. وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد