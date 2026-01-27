قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
تكنولوجيا وسيارات

للعثور على أشيائك المفقودة.. إليك أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث

لمياء الياسين

أعلنت شركة آبل رسمياً عن إصدار جديد من جهاز تتبع AirTag الخاص بها ، والذي  يجعل تتبع  موقع الأغراض كالمفاتيح، الحقائب، المحافظ أكثر سهولة عبر تطبيق تحديد الموقع(Find My)

 جهاز التتبع AirTag

يتميز جهاز التتبع AirTag المحدث بشريحة النطاق العريض الفائق من الجيل الثاني من Apple، وهي نفس الشريحة المستخدمة في أحدث تشكيلة iPhone 17 و Apple Watch Ultra 3 و Apple Watch Series 11. 

يتيح هذا التحديث ميزة البحث الدقيق للعمل من مسافة تصل إلى 50% أبعد من ذي قبل، باستخدام ردود الفعل اللمسية والبصرية والصوتية لإرشاد المستخدمين إلى أغراضهم المفقودة.


ميزات أبل إير تاج 2

يأتي جهاز AirTag الجديد مزودًا بشريحة بلوتوث مُحسّنة تُوسّع نطاق الاتصال بشكل أكبر. وقد أضافت آبل دعمًا لميزة البحث الدقيق في Apple Watch Series 9 وUltra 2 والإصدارات الأحدث، مما يسمح للمستخدمين بتحديد موقع الأشياء المفقودة مباشرةً من معصمهم.

 وتقول آبل إن مكبر الصوت الداخلي أصبح الآن أعلى بنسبة 50%، مما يُساعد المستخدمين على سماع صوت التنبيه بسهولة أكبر عندما يكون الجهاز مخفيًا تحت الأثاث أو داخل الحقائب.

إلى جانب ترقيات الأجهزة، تُوسّع آبل ميزة مشاركة موقع الأمتعة. يتيح هذا التحديث للمستخدمين مشاركة موقع جهاز AirTag الخاص بهم بشكل آمن مع جهات خارجية موثوقة،

سعر  جهاز2 AirTag 

يُواصل جهاز AirTag الجديد توفير تشفير شامل، ومعرّفات بلوتوث متغيرة باستمرار، وتنبيهات عبر مختلف المنصات لمنع التتبع غير المرغوب فيه. وتؤكد آبل أن بيانات الموقع خاصة ولا يمكن الوصول إليها حتى من قِبل الشركة نفسها.

من الناحية البيئية، يستخدم الجهاز 85% من البلاستيك المعاد تدويره، و100% من العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها في المغناطيس، ويحافظ على التوافق مع ملحقات AirTag الحالية.

يبقى السعر كما هو عند 29 دولارًا للوحدة الواحدة أو 99 دولارًا للعبوة الرباعية.

