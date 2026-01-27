للعثور على أشيائك المفقودة.. إليك أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث

أعلنت شركة آبل رسمياً عن إصدار جديد من جهاز تتبع AirTag الخاص بها ، والذي يجعل تتبع موقع الأغراض كالمفاتيح، الحقائب، المحافظ أكثر سهولة عبر تطبيق تحديد الموقع(Find My)

جهاز التتبع AirTag

يتميز جهاز التتبع AirTag المحدث بشريحة النطاق العريض الفائق من الجيل الثاني من Apple، وهي نفس الشريحة المستخدمة في أحدث تشكيلة iPhone 17 و Apple Watch Ultra 3 و Apple Watch Series 11.

يتيح هذا التحديث ميزة البحث الدقيق للعمل من مسافة تصل إلى 50% أبعد من ذي قبل، باستخدام ردود الفعل اللمسية والبصرية والصوتية لإرشاد المستخدمين إلى أغراضهم المفقودة.



ميزات أبل إير تاج 2

يأتي جهاز AirTag الجديد مزودًا بشريحة بلوتوث مُحسّنة تُوسّع نطاق الاتصال بشكل أكبر. وقد أضافت آبل دعمًا لميزة البحث الدقيق في Apple Watch Series 9 وUltra 2 والإصدارات الأحدث، مما يسمح للمستخدمين بتحديد موقع الأشياء المفقودة مباشرةً من معصمهم.

وتقول آبل إن مكبر الصوت الداخلي أصبح الآن أعلى بنسبة 50%، مما يُساعد المستخدمين على سماع صوت التنبيه بسهولة أكبر عندما يكون الجهاز مخفيًا تحت الأثاث أو داخل الحقائب.

إلى جانب ترقيات الأجهزة، تُوسّع آبل ميزة مشاركة موقع الأمتعة. يتيح هذا التحديث للمستخدمين مشاركة موقع جهاز AirTag الخاص بهم بشكل آمن مع جهات خارجية موثوقة،

سعر جهاز2 AirTag

يُواصل جهاز AirTag الجديد توفير تشفير شامل، ومعرّفات بلوتوث متغيرة باستمرار، وتنبيهات عبر مختلف المنصات لمنع التتبع غير المرغوب فيه. وتؤكد آبل أن بيانات الموقع خاصة ولا يمكن الوصول إليها حتى من قِبل الشركة نفسها.

من الناحية البيئية، يستخدم الجهاز 85% من البلاستيك المعاد تدويره، و100% من العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها في المغناطيس، ويحافظ على التوافق مع ملحقات AirTag الحالية.

يبقى السعر كما هو عند 29 دولارًا للوحدة الواحدة أو 99 دولارًا للعبوة الرباعية.