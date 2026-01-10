البيئة: دعم أنشطة إنتاج السماد ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بمصنع الخانكة

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التشغيل والتصنيع بمصنع الخانكة لإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية الصلبة، رافقها فى الجولة ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصنع الخانكة يدار من خلال شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا – تيتان)، ويستهدف المصنع معالجة أكثر من 300 ألف طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج نحو 55 ألف طن من الوقود البديل، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير البيئية المعتمدة.

وأشارت د. منال عوض إلى أن هذه الاستثمارات تعد ركيزة أساسية في مسار التحول نحو التحول الأخضر، وتعكس حرص القطاع الخاص على المساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بما يتماشى مع أحدث الممارسات البيئية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الإسراع فى التوسع في خط الإنتاج ، لدعم أنشطة إنتاج السماد والمادة العضوية، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، بالتعاون مع محافظة القليوبية.