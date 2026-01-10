قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل واقعة هزّت الرأي العام وأعادت فتح ملفات شائكة تتعلق بانتشار السلاح والعنف خارج إطار القانون، باشرت نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة في حادث التعدي المسلح على مدير إحدى صالات الألعاب الرياضية الشهيرة بالمدينة، في واقعة كادت أن تتحول إلى جريمة قتل مكتملة الأركان، لولا العناية الإلهية وسرعة التدخل.

وتحت رئاسة المستشار أحمد أسامة وبإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، بدأت النيابة فحص ملابسات البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات النجدة، بشأن سماع دوي إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية بمنطقة الشيخ زايد. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها رجال الإسعاف إلى موقع الحادث، ليتكشف أمامهم مشهد بالغ الخطورة.

وكشفت المعاينة الأولية عن إصابة مدير الصالة، المعروف بين روادها بلقب “الديزل”، بطلق ناري استقر في قدمه، إلى جانب إصابات متفرقة في الرأس والوجه نتيجة اعتداء عنيف. وتم نقله سريعًا إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين داخل الجيم.

حادث الشيخ زايد واقعة الشيخ زايد

