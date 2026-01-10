أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل واقعة هزّت الرأي العام وأعادت فتح ملفات شائكة تتعلق بانتشار السلاح والعنف خارج إطار القانون، باشرت نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة في حادث التعدي المسلح على مدير إحدى صالات الألعاب الرياضية الشهيرة بالمدينة، في واقعة كادت أن تتحول إلى جريمة قتل مكتملة الأركان، لولا العناية الإلهية وسرعة التدخل.

وتحت رئاسة المستشار أحمد أسامة وبإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، بدأت النيابة فحص ملابسات البلاغ الذي تلقته غرفة عمليات النجدة، بشأن سماع دوي إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية بمنطقة الشيخ زايد. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها رجال الإسعاف إلى موقع الحادث، ليتكشف أمامهم مشهد بالغ الخطورة.

وكشفت المعاينة الأولية عن إصابة مدير الصالة، المعروف بين روادها بلقب “الديزل”، بطلق ناري استقر في قدمه، إلى جانب إصابات متفرقة في الرأس والوجه نتيجة اعتداء عنيف. وتم نقله سريعًا إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين داخل الجيم.