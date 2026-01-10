قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ علوم سياسية: مصر أول من وضعت الخطوط الحمراء لوقف تهجير الفلسطينيين
وول ستريت جورنال: نقاشات داخل إدارة ترامب عن سيناريوهات هجوم محتمل على إيران
مصر تتقدم بالهدف الأول على كوت ديفوار بربع نهائي بطولة امم إفريقيا
أكبر طرح إسكان في 2026 .. طريقة الحجز والأوراق المطلوبة
القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
آية التيجي

تُعد الفواكه من العناصر الأساسية في النظام الغذائي الصحي، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

 بعض أنواع الفواكه قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات سكر الدم، خاصة عند الإفراط في تناولها أو لدى الأشخاص المصابين بداء السكري. 

وتختلف تأثيرات الفواكه على سكر الدم وفقًا لنسبة السكريات الطبيعية والمؤشر الجلايسيمي لكل نوع، وفقا لما نشر في موقع WebMD، ومن أبرز هذه الأنواع :

ـ الموز الناضج:
يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات والكربوهيدرات، ويزداد تأثيره على سكر الدم كلما زادت درجة نضجه.

ـ العنب:
غني بالجلوكوز وسريع الامتصاص في الجسم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر عند تناوله بكميات كبيرة.

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

ـ المانجو:
من الفواكه الاستوائية الغنية بالسكر الطبيعي، وقد تسبب زيادة ملحوظة في سكر الدم لدى مرضى السكري.

ـ الأناناس:
يتميز بمؤشر جلايسيمي مرتفع نسبيًا، ما يجعله من الفواكه التي ترفع سكر الدم بسرعة.

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

ـ التمر:
رغم قيمته الغذائية العالية، إلا أنه يحتوي على تركيز كبير من السكريات الطبيعية، ويُنصح بتناوله باعتدال.

ـ البطيخ:
على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الماء، إلا أن مؤشره الجلايسيمي مرتفع، ما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

نصائح لتناول الفواكه بأمان

ـ الاعتدال في الكمية هو المفتاح الأساسي.

ـ اختيار الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي مثل التفاح، التوت، والكمثرى.

ـ يُفضل تناول الفاكهة مع مصادر البروتين أو الألياف لتقليل تأثيرها على سكر الدم.

ـ مرضى السكري يجب عليهم مراقبة مستويات السكر بعد تناول الفواكه.

فواكه ترفع سكر الدم فواكه لمرضى السكري المؤشر الجلايسيم تأثير الفاكهة على السكر

