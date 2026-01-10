فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تُعد الفواكه من العناصر الأساسية في النظام الغذائي الصحي، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

بعض أنواع الفواكه قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات سكر الدم، خاصة عند الإفراط في تناولها أو لدى الأشخاص المصابين بداء السكري.

وتختلف تأثيرات الفواكه على سكر الدم وفقًا لنسبة السكريات الطبيعية والمؤشر الجلايسيمي لكل نوع، وفقا لما نشر في موقع WebMD، ومن أبرز هذه الأنواع :

ـ الموز الناضج:

يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات والكربوهيدرات، ويزداد تأثيره على سكر الدم كلما زادت درجة نضجه.

ـ العنب:

غني بالجلوكوز وسريع الامتصاص في الجسم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر عند تناوله بكميات كبيرة.

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

ـ المانجو:

من الفواكه الاستوائية الغنية بالسكر الطبيعي، وقد تسبب زيادة ملحوظة في سكر الدم لدى مرضى السكري.

ـ الأناناس:

يتميز بمؤشر جلايسيمي مرتفع نسبيًا، ما يجعله من الفواكه التي ترفع سكر الدم بسرعة.

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

ـ التمر:

رغم قيمته الغذائية العالية، إلا أنه يحتوي على تركيز كبير من السكريات الطبيعية، ويُنصح بتناوله باعتدال.

ـ البطيخ:

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الماء، إلا أن مؤشره الجلايسيمي مرتفع، ما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

نصائح لتناول الفواكه بأمان

ـ الاعتدال في الكمية هو المفتاح الأساسي.

ـ اختيار الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي مثل التفاح، التوت، والكمثرى.

ـ يُفضل تناول الفاكهة مع مصادر البروتين أو الألياف لتقليل تأثيرها على سكر الدم.

ـ مرضى السكري يجب عليهم مراقبة مستويات السكر بعد تناول الفواكه.