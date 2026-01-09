قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرض ينهك الإنسان.. فاروق حسني يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية
أسامة فيصل : مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة.. ونتمنى من الجمهور مساندتنا.. خاص
كيف دعمت الدولة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية؟.. فيديو
السفارة المصرية في مالي تنجح في إعادة مواطنين اثنين كانا عالقين في مدينة بعيدة عن العاصمة
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي لمصر وأمنه القومي خط أحمر لا نقاش فيه
عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان
دعاء الليلة 21 رجب .. بـ11 كلمة يجبر الله كسرك في العشر الأواخر
تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة
دينا الشربيني: مسلسل لا ترد ولا تستبدل تجربة إنسانية محفورة في قلبي
عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك
فاروق حسني يكشف تفاصيل متحفه وطبيعة اللوحات المعروضة به.. فيديو
إصابة ضابط بالحماية المدنية أثناء إطفاء حريق المنوفية.. وخروج جميع المصابين من المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
آية التيجي

أصبح الاهتمام بصحة الجسم ومكافحة السموم جزءًا أساسيًا من نمط الحياة الصحي، خاصة مع كثرة الملوثات البيئية والأطعمة المصنعة. 

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

وتشير الدراسات الطبية إلى أن الجسم يمتلك آليات طبيعية لإزالة السموم، ويمكن دعم هذه العملية عبر عادات يومية بسيطة تعزز الكبد والكلى والجهاز الهضمي والرئتين، وفقا لما نشر في موقع EatingWell، ومن أهمها :

ـ بدء اليوم بماء دافئ مع الليمون:
كوب ماء دافئ مع عصير نصف ليمونة صباحًا يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي ودعم وظائف الكبد وإفراز الفضلات.

ـ شرب كمية كافية من الماء يوميًا:
8–10 أكواب من الماء تساعد على طرد السموم عبر الكلى وتحسين حركة الأمعاء، مع ضرورة زيادة الكمية في الأيام الحارة أو أثناء النشاط البدني. 

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

ـ تناول الأطعمة الغنية بالألياف:
الفواكه، الخضراوات، الحبوب الكاملة، والبذور مثل الشيا والكتان تساهم في جذب السموم وطردها من الجهاز الهضمي بفعالية.

ـ إضافة الخضراوات الخضراء للكبد:
السبانخ، الكالي، البروكلي، والخضراوات الورقية الغنية بالكلوروفيل تدعم وظائف الكبد وتساعد على التخلص من المواد الضارة. 

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

ـ الحد من الأطعمة المصنعة والمكررة:
تقليل السكريات، الدهون الصناعية، والمعلبات يخفف العبء على الكبد ويزيد كفاءته في التخلص من السموم.

ـ ممارسة النشاط البدني اليومي:
المشي السريع أو تمارين الإطالة تساعد على تحسين الدورة الدموية والليمف، وتعزز إخراج السموم عبر العرق والتنفس. 

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

ـ الحصول على نوم كافٍ وجيد:
7–8 ساعات من النوم تدعم عمليات إعادة التوازن وإزالة الفضلات من الدماغ والأنسجة.
ـ تقليل التعرض للسموم اليومية:
تجنب التدخين، الحد من الكحول، واختيار منتجات غذائية وتنظيف أقل معالجة يخفف كمية السموم التي يتعامل معها الجسم. 

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

ما لا يثبت علميًا

ـ المكملات أو المشروبات السحرية لا تملك دليلًا قويًا على فعاليتها وقد تكون ضارة.

ـ الصيام القاسي أو العصائر فقط ليست حلولًا دائمة لتطهير الجسم. 

تطهير الجسم من السموم عادات يومية صحية ديتوكس طبيعي الماء والليمون الألياف الغذائية النوم الصحي النشاط البدني الوقاية من السموم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الفنانة ساندي

ساندي : سعيدة بردود الفعل على ألبومي الجديد .. خاص

محمد عدوية

محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه بعنوان وقت السلام.. فيديو

أنغام

الحب حالة.. أنغام تطرح أول أغانيها في 2026

بالصور

عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد