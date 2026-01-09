علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

يشكّل الإمساك المزمن أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا عند كبار السن والأطفال على حدّ سواء، وقد يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

كيف يُعالج الإمساك المزمن عند كبار السن؟

وتشمل أحدث التوصيات الطبية تغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي، إضافة إلى علاجات دوائية في الحالات الشديدة، وفقًا لما نشر في موقع Mayo Clinic، وتشمل :

ـ تغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي:

زيادة الألياف الغذائية في الوجبات من خلال الفواكه، الخضراوات، الحبوب الكاملة، والبقوليات لزيادة كتلة البراز وتسهيل مروره عبر القولون.

وشرب كمية كافية من الماء والسوائل يوميًا لتحسين ليونة البراز.

وممارسة النشاط البدني بانتظام قدر الإمكان، مثل المشي، مما يساعد على تنشيط الأمعاء وتحفيز حركة الأمعاء الطبيعية.

وتبني عادات منتظمة للتغوّط (الذهاب إلى الحمام في أوقات ثابتة) لتدريب الأمعاء على نمط ثابت.

ـ الملينات والأدوية:

عندما لا تكون تغييرات النظام الغذائي والحياة اليومية كافية، قد يصف الطبيب:

مكملات الألياف المتاحة دون وصفة طبية.

الملينات التناضحية أو المنبهة أو مطريات البراز لتحفيز حركة الأمعاء أو تليين البراز.

وفي الحالات الشديدة، قد يتم وصف أدوية طبية متخصصة لتحسين حركة القولون.

ـ العلاجات المتخصصة:

وفي بعض الحالات المزمنة قد يستفيد المريض من:

تدريب عضلات القاع الحوضي لتحسين التنسيق العضلي أثناء التبرز.

والعلاج تحت إشراف طبي عند عدم الاستجابة لخيارات العلاج التقليدية.

علاج الإمساك عند الأطفال

ـ تغييرات غذائية وسلوكية

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه، الخضراوات، والحبوب الكاملة.

ـ تشجيع الطفل على شرب الماء بانتظام طوال اليوم لتسهيل حركة البراز.

ـ وضع روتين للذهاب إلى الحمام بعد الوجبات لتدريب الأمعاء على الإفراغ المنتظم.

ـ تشجيع النشاط البدني لتحفيز الأمعاء، وتقليل الأطعمة التي تسبب الجفاف والبراز الصلب.

ملينات وتدخلات طبية عند الحاجة

ويمكن استخدام مكملات الألياف أو مطريات البراز المتاحة دون وصفة طبية للأطفال، بعد استشارة الطبيب.

وقد يقترح الطبيب ملينات آمنة أو تحاميل حقنة شرجية في الحالات التي يصعب فيها إخراج البراز.

في الحالات الشديدة أو المزمنة جدًا، قد تحتاج بعض الحالات إلى علاج في المستشفى تحت إشراف طبي للتخلص من انسداد البراز.

نصائح عامة للوقاية وتحسين الحالة

ـ لا تتجاهل الإحساس بالحاجة إلى التبرز.

ـ تجنب الإفراط في تناول الأطعمة قليلة الألياف والمشروبات الغازية.

ـ راجع الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين أو صاحبها ألم شديد، دم في البراز، أو فقدان وزن غير مبرر.