مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

كشفت الأبحاث العلمية أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة أصبحت جزءًا غير مرئي من غذائنا اليومي، لا يقتصر وجودها على المأكولات البحرية فقط.

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

وقد تتسلل الجزيئات البلاستيكية الدقيقة إلى العديد من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يوميًا، ما يثير قلق خبراء الصحة والبيئة.

وقامت كاثرين رولف محاضرة في الهندسة البيئية بالجامعة المفتوحة بذكر أبرز الأطعمة التي تحتوي على الجزيئات البلاستيكية، وفقا لما نشر في موقع ساينس ألرت، ومن أبرزها :

ـ العلكة: مصدر غير متوقع للبلاستيك:

وأظهرت الدراسات أن معظم أنواع العلكة تُصنع من قاعدة بلاستيكية أو مطاطية، ومع المضغ تتحرر جزيئات دقيقة في الفم.

ويمكن لجرام واحد من العلكة أن يطلق حتى 637 جزيئًا بلاستيكيًا، وتنبعث غالبية هذه الجزيئات في الدقائق الأولى من المضغ.

ويُرجح أن تكون عمليات التصنيع والتعبئة مصدرًا إضافيًا للتلوث، حتى في أنواع العلكة الطبيعية.

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

ـ الملح: ملوّث بالجزيئات البلاستيكية الدقيقة:

وأظهرت اختبارات عالمية أن حوالي 94% من منتجات الملح تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة، ويكون التلوث أعلى في أملاح الأرض مثل ملح الهيمالايا مقارنة بملح البحر.

كما أن مطاحن الملح البلاستيكية قد تساهم في إطلاق آلاف الجزيئات أثناء الاستخدام، مما يزيد من التعرض للبلاستيك.

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

ـ الفواكه والخضراوات:

يمكن أن تتسرب الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، وخصوصًا النانوية منها، إلى النباتات عبر الجذور أو التراكم على السطح.

وبيّنت الدراسات أن التفاح والجزر تحتوي على مستويات أعلى مقارنة بالخس.

ومع ذلك، تبقى الفواكه والخضراوات مصدرًا مهمًا لمضادات الأكسدة والفوائد الصحية، ما يجعل الفوائد تتجاوز المخاطر المحتملة.

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

ـ الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة:

يشمل التلوث البلاستيكي أكياس الشاي البلاستيكية، أوراق الشاي، القهوة، والأكواب البلاستيكية لمرة واحدة.

وتؤدي الحرارة المرتفعة إلى انتقال الجزيئات من العبوات إلى المشروبات، مما يجعل المشروبات الساخنة أكثر تلوثًا من الباردة.

كما يؤثر نوع العبوة، سواء كانت بلاستيكية أو زجاجية، على مستوى التلوث أحيانًا بسبب الأغطية المعدنية المطلية.

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

ـ المأكولات البحرية:

رغم شيوع الحديث عن تلوث المأكولات البحرية بالبلاستيك، فإن مستويات الجزيئات في بعض الكائنات البحرية مثل بلح البحر أقل بكثير مقارنة بمصادر أخرى، مثل أكياس الشاي البلاستيكية التي قد تطلق مليارات الجزيئات في كوب واحد.

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

نصائح لتقليل التعرض للبلاستيك

ـ تجنب تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية واستبدالها بالزجاج أو المعدن.

ـ تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والمعبأة.

ـ استبدال المياه المعبأة بمياه الصنبور، حيث تحتوي المياه المعبأة على ما يصل إلى 240 ألف جزيء بلاستيكي لكل لتر.

ـ اعتماد عادات بسيطة ومدروسة في التخزين والتحضير للحد من التعرض للجزيئات البلاستيكية الدقيقة في النظام الغذائي.