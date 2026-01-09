ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

يعرف التهاب العصب السابع، بـ شلل بيل (Bell’s palsy)، هو حالة طبية تصيب عضلات جانب واحد من الوجه بشكل مفاجئ، مسببة ضعفًا أو شللًا مؤقتًا، وتنتج غالبًا عن التهاب العصب الوجهي.

أبرز الحقائق حول التهاب العصب السابع

وتؤكد الدراسات، أن معظم الحالات تتحسن تدريجيًا خلال أسابيع إلى أشهر، لكن سرعة العلاج المبكر تُحدث فرقًا كبيرًا في النتائج.

وهناك بعض الحقائق حول التهاب العصب السابع، وفقا لما كشفه موقع مايو كلينك الطبي، ومن أبرزها:

أسباب العصب السابع

غالبًا غير معروفة بدقة، لكن العدوى الفيروسية مثل فيروس الهربس البسيط، الحزام الناري، فيروس Epstein-Barr، وأحيانًا فيروسات الجهاز التنفسي، قد تسبب تورم العصب داخل قناة ضيقة في الجمجمة.

كما تزيد بعض العوامل مثل السكري، ضعف المناعة، أو الحمل من مخاطر الإصابة.

أعراض العصب السابع

وتشمل ضعف أو شلل في جانب واحد من الوجه، تدلي زاوية الفم، صعوبة في إغلاق العين، ألم حول الفك أو خلف الأذن، تغيّر حاسة التذوّق، وزيادة حساسية الصوت في الجانب المصاب.

وغالبًا ما تصل الأعراض ذروتها خلال 48 ساعة.

تشخيص العصب السابع

ويعتمد على الفحص السريري لعضلات الوجه وحركاتها، مع إمكانية إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي (CT) لاستبعاد أسباب أخرى، بالإضافة إلى تخطيط كهربائي للعضلات (EMG) في بعض الحالات.

طرق علاج العصب السابع

ـ الأدوية: الكورتيكوستيرويدات (مثل البريدنيزون) لتقليل التورم وتسريع الشفاء، وأحيانًا الأدوية المضادة للفيروسات في الحالات الشديدة.

ـ العلاج الطبيعي: تمارين وتدليك للعضلات لتحسين الحركة ومنع الانكماش.

ـ العناية بالعين: استخدام قطرات ترطيب، مرهم ليلي، أو رقعة لحماية العين من الجفاف والخدوش.

ـ الجراحة: نادرة جدًا، ولا تُستخدم إلا في حالات خاصة أو مضاعفات طويلة المدى.

ـ الشفاء المتوقع: معظم المصابين يتحسنون خلال أسابيع قليلة، ويستعيد كثيرون وظائف الوجه بالكامل خلال حوالي 6 أشهر، بينما تبقى آثار خفيفة في بعض الحالات القليلة.

نصائح عامة

ـ البدء بالعلاج المبكر يزيد فرص الشفاء الكامل.

ـ اتباع تعليمات الطبيب للعناية بالعين والقيام بالتمارين المنزلية يحافظ على صحة العضلات ويقلل المضاعفات.