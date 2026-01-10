خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
قدمت مذيعة موقع صدى البلد إيمان عبد اللطيف تقريرا عن إعلان منصة مصر العقارية  قرب بدء الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروع “جنة”،  بعد أن تم الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين ودفع مقدم جدية الحجز يوم 3 يناير الجاري.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بدء الحجز في مشروع جنة عبر منصة مصر العقارية”، خاصة وأن الحجز لن يستمر طويلا بمجرد الإعلان عنه.

يُعد مشروع “جنة” جزءًا من جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية متميزة في المدن الجديدة، ويستهدف فئة من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية متوسطة وصالحة للسكن الفوري.

وتتنوع مساحات الشقق داخل المشروع ما بين 100 و150 مترًا مربعًا، كما أن مبلغ جدية الحجز يبلغ 150 ألف جنيه، في حين تتراوح أسعار الوحدات ما بين حوالي 1.75 مليون جنيه وحتى نحو 2.625 مليون جنيه، حسب مساحة الوحدة وموقعها داخل المشروع.

يأتي طرح مشروع “جنة” ضمن سلسلة مشروعات سكنية نفذتها الدولة في عدة مدن جديدة مثل المنصورة الجديدة، بهدف تنظيم سوق الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، مع التركيز على التوسع في بنية المجتمعات العمرانية الجديدة وتقليل الضغط على الكثافة السكانية في المدن الكبرى.

