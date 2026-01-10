خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد إيمان عبد اللطيف تقريرا عن إعلان منصة مصر العقارية قرب بدء الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروع “جنة”، بعد أن تم الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين ودفع مقدم جدية الحجز يوم 3 يناير الجاري.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بدء الحجز في مشروع جنة عبر منصة مصر العقارية”، خاصة وأن الحجز لن يستمر طويلا بمجرد الإعلان عنه.

يُعد مشروع “جنة” جزءًا من جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية متميزة في المدن الجديدة، ويستهدف فئة من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية متوسطة وصالحة للسكن الفوري.

وتتنوع مساحات الشقق داخل المشروع ما بين 100 و150 مترًا مربعًا، كما أن مبلغ جدية الحجز يبلغ 150 ألف جنيه، في حين تتراوح أسعار الوحدات ما بين حوالي 1.75 مليون جنيه وحتى نحو 2.625 مليون جنيه، حسب مساحة الوحدة وموقعها داخل المشروع.

يأتي طرح مشروع “جنة” ضمن سلسلة مشروعات سكنية نفذتها الدولة في عدة مدن جديدة مثل المنصورة الجديدة، بهدف تنظيم سوق الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، مع التركيز على التوسع في بنية المجتمعات العمرانية الجديدة وتقليل الضغط على الكثافة السكانية في المدن الكبرى.