تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

أعلنت شركة تسلا إطلاق أرخص سياراتها الكهربائية في المملكة العربية السعودية عبر طراز Model 3 Standard، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة مستخدمي السيارات الكهربائية ودعم انتشارها بين شريحة أوسع من العملاء.

ويعد طراز Model 3 أحد أكثر سيارات تسلا تأثيرا منذ ظهوره الأول، إذ أسهم في نقل السيارات الكهربائية من منتج موجه لفئة محدودة إلى خيار مطروح على نطاق واسع، ما أحدث تحولا ملحوظا في صناعة السيارات عالميا، وتسعى الشركة من خلال النسخة الجديدة إلى تعزيز هذا التوجه داخل السوق السعودي.

وأكدت تسلا أن Model 3 Standard تعتمد على جوهر تجربة موديل 3، بما يشمل الكفاءة العالية، والمدى المناسب للاستخدام اليومي، والأداء المتوازن مع تحكم قريب من السيارات الرياضية، إلى جانب الأنظمة البرمجية المتقدمة ومعايير السلامة المرتفعة وسهولة القيادة.

ويستفيد الطراز الجديد من خبرة تسلا التصنيعية، المدعومة بإنتاج أكثر من 7 ملايين سيارة كهربائية عالميا، إضافة إلى قدرات مصانعها العملاقة، ما أتاح تقديم السيارة بسعر تنافسي مع خفض تكاليف التشغيل.

وكغيرها من سيارات تسلا، تتضمن Model 3 Standard مجموعة من الخصائص الذكية، أبرزها التحكم عن بعد عبر تطبيق الهاتف، ومخطط الرحلات مع عرض محطات الشحن السريع، وميزة الفتح بالهاتف، والتحكم في درجة الحرارة، ووضع الحراسة، ووضع الحيوانات الأليفة، فضلا عن أنظمة الترفيه والألعاب المدمجة.

وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 594 لترا، ترتفع إلى 1,659 لترا عند طي المقاعد الخلفية، إضافة إلى صندوق أمامي بسعة 88 لترا، مع إمكانية سحب مقطورة حتى 1,000 كيلوجرام، كما حصلت على أحدث تحديثات موديل 3، مثل كاميرا أمامية مطورة ومصابيح متكيفة ذكية.

وأصبحت السيارة متاحة للطلب في السعودية بسعر 154,990 ريالا سعوديا، على أن تبدأ عمليات التسليم في يونيو 2026، مع تأكيد أسعار باقي فئات Model 3 في السوق المحلية السعودي، كالتالي :

- فئة Standard‏ عادية: 154,990 ريالا

‏- فئة ‏ Long Rangeدفع خلفي: 179,990 ريالا

‏- فئة ‏ Long Range‏دفع كلي: 199,990 ريالا

‏- فئة ‏ Performance‏الطراز الأعلى: 229,990 ريالا