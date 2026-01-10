عمرو أديب يحتفل بتقدم مصر على كوت ديفوار: لاعيبة المنتخب بتعمل جاتوه في الملعب

احتفل الإعلامي عمرو أديب، بتقدم المنتخب المصري على كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «قلبي يحدثني خيرًا.. عندنا لاعبية كبيرة يتقال فيهم ما تبطل تمشي بحنية ليقوم زلزال».

وأضاف: «لاعبية المنتخب بتعمل جاتوه في أرض الملعب وأنا أثق في اللاعبين وأثق محمد صلاح وأثق في حسام حسن».

ولفت أديب إلى أنه كان يتوقع تقديم المنتخب أداء جيدًا في المباراة، وقال: طلبت أن نكون متفائلين لأننا قادرون على الفوز».

وشدد على أن المباراة ليسهت سهلة لكن هناك أملًا كبيرًا في أن يحقق المنتخب الفوز في هذه المباراة ويصعد إلى الدور التالي في البطولة.