عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي وأمن القومي لمصر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر أقدم دولة في التاريخ وكانت حدودها أكبر من ذلك ولكن مع الزمن أصبحت على ما هى عليه ومصر تتعامل مع النظام الشرعي لأي دولة.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن السعودية ومصر يؤكدان على وحدة اليمن والسودان والصومال، والعالم يتحد وفي منطقتنا يتم تفتيت المفتت وتقسيم المقسم، متابعا أن بعد التقسيم والتفتيت تكون مطمع على حدودك.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية واضح بشأن الصومال ومصر لها مواقف قوية وواضحة للجميع وتعلن هذا الأمر بكل وضوح.

وأكمل عمرو أديب، أن :"محدش يقدر يقول إن السودان ليس أمنا قوميا لمصر أوعمقا استراتيجيا لها.. نحن لا نريد احتلال السودان ولا ذهب وثروات السودان ولكن أمننا القومي خط أحمر.. مصر لا تفهم إلا فكرة الدولة والنظم الشرعية وهكذا السعودية في اليمن.. عايزين يمن واحد لا يؤثر على أمن المملكة".