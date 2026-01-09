خروج مياه البحر إلى منطقة الكافيهات على شاطئ رأس البر

شهدت محافظة دمياط موجه من الطقس السيء نتيجة التقلبات الجويه، حتى أدى سقوط الأمطار بغزارة والرياح الشديدة وارتفاع الأمواج وأدى ذلك لخروج مياه شاطيء رأس البر إلى الشاطي ومنطقه المكافيهات.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، على جميع الأجهزة المعنية بالتواجد الفورى بالشوارع والتعامل الفورى مع التلفيات التى تسببها الأمطار والرياح.

الجدير بالذكر أن التقلبات الجوية تؤثر بشكل كبير على ارتفاع الامواج برأس البر مما يؤدى إلى خروج المياه الى منطقه الكافيهات بالشاطئ واتلاف الكافيهات وغرقها في بعض الأحيان ، نتيجة لشدة الرياح وارتفاع الأمواج وسقوط الأمطار بغزارة على مدار اليوم.