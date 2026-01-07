تعليم دمياط يطلق المراجعات النهائية أونلاين لطلاب الشهادة الإعدادية

تعلن مديرية التربية والتعليم بدمياط عن انطلاق سلسلة "المراجعات النهائية الإلكترونية" لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك لضمان تقديم محتوى تعليمي متميز ومجاني يصل لكل طالب في منزله.

​تأتي هذه المبادرة بالتعاون المثمر مع نخبة من أكفأ المعلمين، وبإشراف تقني متكامل من مركز التطوير التكنولوجي بدمياط بقيادة الأستاذ عادل محمد شميس، وبمتابعة ميدانية من إيمان إسماعيل ومرفت رمزي، لضمان جودة البث المباشر وتفاعل الطلاب.

​خريطة المراجعات والمواعيد المقررة، ​تيسيراً على أبنائنا الطلاب، تنشر المديرية الجدول الزمني والروابط المباشرة للمراجعات التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءا.

تأتى المبادرة ​في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط ،على مستقبل أبنائها الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتحت رعاية "ياســـر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.