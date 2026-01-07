في استجابة إنسانية.. محافظ دمياط يتابع الحالة الصحية للطفلة رحمة



فى استجابة إنسانية عاجلة من الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للطفلة رحمة وتم توجيه كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم لها .

حيث قامت مديرية الصحة بتوجيه فريق طبي لفحص الحالة و البدء فى الإجراءات اللازمة ، للتعامل معها وتقديم الرعاية الطبية لها حيث تم استقبالها بقسم العناية المركزة بمستشفى دمياط العام، هذا إلى جانب متابعة وحدة حقوق الإنسان للطفلة ، والتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتقديم أوجه الرعاية والدعم لها ولأسرتها.

وأكد محافظ دمياط ونائبته متابعتهما باهتمام بالغ لحالة الطفلة ، والتأكيد علي تقديم الرعاية اللازمة لها.

كانت قد توجهت جدة الطفله باستغاثة إلى محافظ دمياط بشأن طلب الرعاية الصحيه للطفله وبالفعل استجاب لطلبها.