الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توجه الشكر لمحافظ دمياط على نجاح اليوم الوطني



تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، خطاب شكر وتقدير من اللواء أركان حرب عاطف عبد الرؤوف مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تقديرًا للجهد المبذول والتعاون الصادق في إنجاح احتفالية اليوم الوطني لمصر والدول الشقيقة والصديقة للعام (2025 / 2026)، والتي أقيمت بعنوان «معًا للسلام».

وأعربت الأكاديمية، في خطابها، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ دمياط، وتم الإشادة بالدور الإيجابي للمحافظة في إخراج الاحتفالية بالشكل اللائق والمتميز الذي يليق بمكانة الدولة المصرية، وبما يعكس روح الولاء والانتماء للوطن.

وأكد الخطاب أن هذا التعاون المثمر كان له بالغ الأثر في إنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها، بما يسهم في تعزيز قيم السلام وترسيخ مبادئ الانتماء الوطني.

من جانبه، أعرب محافظ دمياط عن اعتزازه بهذا التقدير، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على دعم كافة الفعاليات الوطنية، وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يخدم الصالح العام ويرفع راية الوطن عاليًا.