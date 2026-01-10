ألم عابر يستدعي الراحة.. الطبيب الخاص يكشف تفاصيل الحالة الصحية للملك محمد السادس

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلا عن الطبيب الخاص بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الملك يعاني من آلام في أسفل الظهر مصحوبة بتشنج عضلي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحالة لا تدعو إلى القلق.

وأوضح الطبيب الخاص، لحسن بليمني، أن هذه الآلام تتطلب علاجا طبيًا ملائمًا وفترة راحة وظيفية، وذلك وفق الوصفة الطبية المعتمدة، دون أن تؤثر على الوضع الصحي العام للعاهل المغربي.

وأكد المصدر ذاته أن الحالة تخضع للمتابعة الطبية اللازمة، في إطار من الشفافية التي دأبت عليها المؤسسة الملكية فيما يخص صحة الملك.

اهتمام متواصل بالحالة الصحية للملك

وتحظى الحالة الصحية للملك محمد السادس باهتمام واسع لدى الرأي العام المغربي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تداول بعض التكهنات الإعلامية بين الحين والآخر.

وكان العاهل المغربي قد خضع لنهاية عام 2024 لعملية جراحية ناجحة بالمصحة الملكية في الرباط، إثر إصابته بكسر في عظم العضد نتيجة حادث سقوط أثناء ممارسة الرياضة.

كما أجرى الملك في وقت سابق عمليتين جراحيتين ناجحتين على مستوى القلب، الأولى في باريس عام 2018، والثانية في الرباط عام 2020.

ويُذكر أن الملك محمد السادس يتولى حكم المغرب منذ يوليو 1999، خلفًا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني.