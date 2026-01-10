قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أبو ريدة
أبو ريدة
إسلام مقلد

غادر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مدرجات مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، بين شوطي اللقاء؛ بعدما تعرض لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، خلال المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-2 ليعبر للدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت الوعكة الصحية لأبو ريدة؛ نتيجة التوتر والحماسة الشديدة التي صاحبت أحداث المباراة، في ظل حساسيتها وأهميتها الكبيرة، وهو ما استدعى خروجه من الملعب للاطمئنان على حالته الصحية.
 

تحسن الحالة الصحية لأبو ريدة

وبحسب ما تم التأكيد عليه، تحسنت حالة رئيس اتحاد الكرة عقب تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية للاطمئنان الكامل على حالته.
 

أجواء مشحونة خلال اللقاء

وتزامنت الواقعة مع أجواء مشحونة داخل الملعب؛ بسبب قوة اللقاء وتقلب أحداثه، قبل أن ينجح منتخب مصر في حسم المواجهة لصالحه والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، في ليلة حملت الكثير من التوتر والانفعالات داخل وخارج المستطيل الأخضر.

