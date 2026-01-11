قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
توك شو

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقعات الطقس للأسبوع الحالي تحمل تقلبات جوية ملحوظة، مع بداية موسم الشتاء ودخول فصل طوبة، حيث يشهد الطقس انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط الرياح وأمطار متفاوتة الشدة في بعض المناطق.

 في هذا السياق، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، أن البلاد ستشهد تغيرات جوية هامة ستستمر طوال الأسبوع.

تقلبات جوية قوية الأسبوع الحالي

أكدت الدكتورة منار غانم أن الأسبوع الحالي سيكون شديد التقلبات من الناحية الجوية، مع انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة. 

بدايةً، سيشهد يومي الاثنين والثلاثاء انخفاضًا جويًا ملحوظًا في طبقات الجو العليا، مما سيؤدي إلى تأثر العديد من المناطق بتقلبات جوية، ويُتوقع أن تستمر هذه التقلبات طيلة الأسبوع.

أمطار ورياح نشطة على السواحل الشمالية

من أبرز الظواهر التي سترافق التقلبات الجوية هذا الأسبوع هو تساقط الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، وخاصة على المناطق المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري الشمالي. 

وذكرت منار غانم أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء التنقل في تلك المناطق.

درجات الحرارة وتنبيهات الطقس البارد

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستظل منخفضة بشكل ملحوظ هذا الأسبوع. 

حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى حوالي 19-20 درجة مئوية خلال النهار، ولكنها ستنخفض إلى 18 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء. 

وفي الليل، ستكون هناك برودة شديدة تصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق مثل وسط سيناء والوادي الجديد، حيث قد تصل درجة الحرارة الصغرى في هذه المناطق إلى أقل من 5 درجات مئوية.

أما في القاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 10 و12 درجة مئوية، ما يستدعي ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في ساعات الليل.

الشبورة المائية وأثرها على القيادة

كما حذرت الدكتورة منار غانم من احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية. وأشارت إلى أهمية اتخاذ الحيطة أثناء القيادة في تلك الأوقات، حيث يمكن أن تؤثر الشبورة على مدى الرؤية بشكل كبير، ما قد يشكل خطراً على السلامة المرورية.

نصائح للحفاظ على السلامة في الأجواء الشتوية

في ظل التقلبات الجوية المتوقعة، نبهت منار غانم إلى ضرورة اتباع بعض الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل، خاصة في المناطق الباردة. 

كما أكدت على ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على التحديثات الخاصة بحالة الطقس، وخاصة بشأن الأمطار وكمية تساقطها على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وفيما يخص الرياح، فقد أشارت إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، وخاصة في المناطق الصحراوية، ما قد يتسبب في صعوبة الرؤية في تلك المناطق.

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

