أمير قطر يبحث هاتفيا مع ملك الأردن جهود تحقيق السلم الإقليمي والدولي

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومناقشة الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق السلم الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه في مستهل الاتصال، تبادل أمير دولة قطر وملك الأردن التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين للبلدين الأمن والاستقرار، وللشعبين دوام الصحة والعافية.

واطمأن الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال على الأوضاع في دولة قطر وأكد استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم لها في ظل استمرار العدوان الإيراني عليها وعلى دول المنطقة، وما يترتب عليه من تصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الشيخ تميم بن حمد عن شكره للعاهل الأردني على دعم المملكة وحرصها على صون الاستقرار الإقليمي.