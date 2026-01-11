الطقس البارد والامتحانات .. الدكتور تامر شوقي يُقدّم نصائح مهمة لأولياء الأمور

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، أن الأجواء الباردة غالبًا ما تؤثر سلبًا على نشاط الإنسان، إذ تدفعه إلى الكسل والخمول وقلة الحركة، بغضّ النظر عن العمر، إلا أن التأثير يكون أوضح لدى الطلاب، خاصة في فترات المذاكرة والاستعداد للامتحانات.

وأوضح شوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الطقس البارد قد يؤدي إلى تكاسل بعض الطلاب عن أداء المهام المطلوبة منهم، وضعف الدافعية للمذاكرة، إلى جانب عدم الجاهزية النفسية والجسدية لخوض الامتحانات، وهو ما يستدعي دورًا أكبر من الأسرة في الدعم والتحفيز.

وقدّم الدكتور تامر شوقي عددًا من النصائح المهمة لمساعدة الطلاب خلال هذه الفترة، أبرزها:

1- توفير دعم نفسي مستمر أثناء المذاكرة والمراجعة.

2- تشجيع الطالب بالكلمات الإيجابية مثل: «أنت شاطر» و«أنت قادر على النجاح»

3- تجنب المذاكرة في أماكن الاسترخاء مثل غرف النوم.

4- تخصيص مكان مناسب وجيد للمذاكرة بعيدًا عن مصادر التشتت.

5-عدم المذاكرة أثناء الشعور بالنعاس أو الإرهاق الشديد.

6- الحرص على أن يكون مكان المذاكرة دافئًا ومريحًا.

7- قيام الأم بتوفير المشروبات الدافئة التي تساعد على التركيز.

8- تقسيم فترات المذاكرة إلى أجزاء يتخللها فترات راحة قصيرة.

9- تنويع أساليب المراجعة بين القراءة بصوت مرتفع وكتابة المعلومات.

10- تحفيز الطالب من قِبل الأسرة وتقديم مكافآت بسيطة تشجيعية.

12- المشاركة الوجدانية والدعم الأسري المستمر.

13- الاستماع الجيد للطالب ومشكلاته دون تهوين أو تقليل.

14- الابتعاد تمامًا عن الكلمات المحبطة أو المقارنة بالآخرين.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن الدعم النفسي الإيجابي داخل الأسرة يلعب دورًا أساسيًا في مساعدة الطلاب على تجاوز الكسل المرتبط بالطقس البارد، ورفع مستوى التركيز والاستعداد الجيد للامتحانات.