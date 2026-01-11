قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الطقس البارد والامتحانات .. الدكتور تامر شوقي يُقدّم نصائح مهمة لأولياء الأمور

الامتحانات
الامتحانات
حياة عبد العزيز

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، أن الأجواء الباردة غالبًا ما تؤثر سلبًا على نشاط الإنسان، إذ تدفعه إلى الكسل والخمول وقلة الحركة، بغضّ النظر عن العمر، إلا أن التأثير يكون أوضح لدى الطلاب، خاصة في فترات المذاكرة والاستعداد للامتحانات.

وأوضح شوقي في تصريح خاص لـ"صدى  البلد" أن الطقس البارد قد يؤدي إلى تكاسل بعض الطلاب عن أداء المهام المطلوبة منهم، وضعف الدافعية للمذاكرة، إلى جانب عدم الجاهزية النفسية والجسدية لخوض الامتحانات، وهو ما يستدعي دورًا أكبر من الأسرة في الدعم والتحفيز.

وقدّم الدكتور تامر شوقي عددًا من النصائح المهمة لمساعدة الطلاب خلال هذه الفترة، أبرزها:

1- توفير دعم نفسي مستمر أثناء المذاكرة والمراجعة.

2- تشجيع الطالب بالكلمات الإيجابية مثل: «أنت شاطر» و«أنت قادر على النجاح»

3- تجنب المذاكرة في أماكن الاسترخاء مثل غرف النوم.

4- تخصيص مكان مناسب وجيد للمذاكرة بعيدًا عن مصادر التشتت.

5-عدم المذاكرة أثناء الشعور بالنعاس أو الإرهاق الشديد.

6- الحرص على أن يكون مكان المذاكرة دافئًا ومريحًا.

7- قيام الأم بتوفير المشروبات الدافئة التي تساعد على التركيز.

8- تقسيم فترات المذاكرة إلى أجزاء يتخللها فترات راحة قصيرة.

9- تنويع أساليب المراجعة بين القراءة بصوت مرتفع وكتابة المعلومات.

10- تحفيز الطالب من قِبل الأسرة وتقديم مكافآت بسيطة تشجيعية.

12- المشاركة الوجدانية والدعم الأسري المستمر.

13- الاستماع الجيد للطالب ومشكلاته دون تهوين أو تقليل.

14- الابتعاد تمامًا عن الكلمات المحبطة أو المقارنة بالآخرين.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن الدعم النفسي الإيجابي داخل الأسرة يلعب دورًا أساسيًا في مساعدة الطلاب على تجاوز الكسل المرتبط بالطقس البارد، ورفع مستوى التركيز والاستعداد الجيد للامتحانات.

الامتحانات الامتحانات والبرد الصحة النفسية تامر شوقي نصائح فعالة للامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

ترشيحاتنا

وليد الشامي

طال الفراق.. وليد الشامي يطرح الجزء الأول من ألبومه الجديد

راغب علامة يهنئ نجله بعيد ميلاده برسالة مؤثرة عبر إنستجرام

برسالة مؤثرة .. راغب علامة يُهنئ نجله بعيد ميلاده عبر إنستجرام

عمرو عبد الجليل يحتفل بعيد ميلاده وسط فريق عمل "السرايا الصفرا

عمرو عبد الجليل يحتفل بعيد ميلاده وسط فريق عمل السرايا الصفرا

بالصور

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد