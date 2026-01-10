قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
أسماء عبد الحفيظ

قد نبحث كثيرًا عن أسباب الإرهاق النفسي، وتقلب المزاج، وفقدان الطاقة، ونظن أن الضغوط اليومية وحدها هي المسؤولة، بينما يغيب عن أذهاننا عامل مهم لا يقل خطورة، وهو الطعام الذي نتناوله يوميًا.

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي دون أن نشعر

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي دون أن نشعر

يؤكد أطباء التغذية والصحة النفسية أن بعض الأطعمة الشائعة قد تكون سببًا مباشرًا في زيادة التوتر والإجهاد النفسي دون أن ننتبه، لأنها تؤثر على كيمياء الدماغ ومستوى الهرمونات، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

العلاقة بين الطعام والحالة النفسية

يعمل الدماغ اعتمادًا على توازن دقيق بين السكر في الدم، والناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين. وعندما نستهلك أطعمة تُخل بهذا التوازن، تظهر أعراض نفسية مثل العصبية، القلق، والتعب الذهني، حتى دون وجود سبب واضح.

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي دون أن نشعر 

السكريات المكررة

تناول الحلويات، والمشروبات السكرية، والمعجنات يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، يعقبه هبوط حاد يسبب:

  • شعورًا بالتعب والإرهاق
  • تقلبات مزاجية
  • صعوبة في التركيز

ويؤكد الأطباء أن الإكثار من السكر يضعف استجابة الجسم للتوتر على المدى الطويل.

الكافيين الزائد

رغم أن القهوة تمنح طاقة مؤقتة، إلا أن الإفراط فيها قد يؤدي إلى:

  • توتر عصبي
  • اضطراب النوم
  • زيادة القلق

ومع قلة النوم، تتفاقم مشاعر الإرهاق النفسي بشكل ملحوظ.

الأطعمة السريعة

الوجبات السريعة غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، وهي تؤثر سلبًا على:

  • صحة الجهاز العصبي
  • تدفق الدم إلى الدماغ
  • المزاج العام

وتشير دراسات إلى ارتباطها بزيادة أعراض الاكتئاب والقلق.

الأطعمة المصنعة

مثل اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة، لاحتوائها على:

  • مواد حافظة
  • نكهات صناعية
  • نسب عالية من الصوديوم

هذه العناصر تجهد الجهاز العصبي وتؤثر على التوازن النفسي.

المشروبات الغازية

تجمع بين السكر والكافيين، ما يضاعف تأثيرها السلبي على الأعصاب، ويسبب:

  • توترًا زائدًا
  • صداعًا
  • اضطرابًا في المزاج
  • نقص البروتين

إهمال البروتين في النظام الغذائي يؤدي إلى ضعف إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تحسين المزاج، مما يزيد الشعور بالإجهاد النفسي.

كيف نقلل الإرهاق النفسي عبر الطعام؟

ينصح خبراء التغذية بالتركيز على:

  • البروتينات الصحية
  • الخضروات الورقية
  • الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم
  • شرب الماء بانتظام
أطعمة الإرهاق الإرهاق النفسي أسباب الإرهاق النفسي تقلب المزاج فقدان الطاقة الإجهاد النفسي زيادة التوتر الصحة النفسية العلاقة بين الطعام والحالة النفسية أطعمة تزيد الإرهاق النفسي دون أن نشعر

