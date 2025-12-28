قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
القبض على شخصين يوزعان أموالا على الناخبين بسوهاج
بتجمع بطاقات المواطنين .. القبض على سيدة فى محيط اللجان بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع عرض برنامج دولة التلاوة .. نصائح لتعزيز حب القرآن في نفس الطفل

القرءان للأطفال
القرءان للأطفال
حياة عبد العزيز

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن حفظ القرآن الكريم يُعد من أهم الوسائل التربوية التي تسهم في تنمية قدرات الأطفال وبناء شخصيتهم بشكل متوازن منذ الصغر وذلك بالتزامن مع عرض برنامج دولة التلاوة.

وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن تحفيظ الطفل القرآن الكريم يساعده على اكتساب حصيلة لغوية كبيرة من الكلمات والمعاني، كما يسرّع من نمو قدراته العقلية، خاصة مهارات الحفظ والفهم والتمييز بين المعلومات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحصيله الدراسي في مختلف المواد التعليمية.

وأضاف أن حفظ القرآن لا يقتصر تأثيره على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد ليشمل الجانب القيمي والسلوكي، حيث يُنمّي لدى الطفل الانتماء للوطن، واحترام الكبار، وتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الذات.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن الأطفال الذين يواظبون على حفظ القرآن يتميزون بصفات إيجابية عديدة، من بينها الاتزان النفسي، والتوازن في علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين، فضلًا عن قدرتهم على استثمار وقتهم في أنشطة مفيدة وهادفة.

 نصائح لتعزيز حب القرآن في نفس الطفل

وقدم الدكتور تامر شوقي عددًا من النصائح المهمة للوالدين من أجل تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم، أبرزها:

- تعويد الطفل على الاستماع إلى القرآن الكريم بشكل مستمر.

- تقديم تفسيرات مبسطة وخفيفة لمعاني الآيات بما يتناسب مع عمر الطفل.

- عرض قصص القرآن بأسلوب قصصي شيق وسهل.

- تحفيز الطفل من خلال المكافآت والتشجيع عند الحفظ.

- اختيار أصوات قرّاء مميزة وعذبة لجذب انتباه الطفل.

- تشجيع الطفل على الاشتراك في المسابقات القرآنية وتقديم جوائز تحفيزية.

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن تعزيز علاقة الطفل بالقرآن منذ الصغر يُعد استثمارًا حقيقيًا في بناء جيل واعٍ ومتوازن نفسيًا وأخلاقيًا.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة القرءان الكريم حفظ القرءان الكريم تامر شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

دعاء صلاة المغرب لطلب المغفرة من الذنوب

دعاء صلاة المغرب لطلب المغفرة من الذنوب.. لا تغفل عنه

أذكار المساء

أذكار المساء .. ردد أفضل الأدعية التي تجلب لك خيري الدنيا والآخرة

قيادات الأزهر يتفقَّدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م

قيادات الأزهر يتفقَّدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث لعام 2026

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد