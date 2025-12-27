قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

على الهواء.. وزير الأوقاف يؤلف أبيات شعرية عن برنامج دولة التلاوة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ألف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مجموعة من الأبيات الشعرية خلال حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة.

وألقى وزير الأوقاف، الأبيات الشعرية على الحضور أثناء عرض حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، وقال:

أرض التلاوة تبدو اليوم في عيد
إذ أطرب الناس فيها صوت تغريد
من الشباب النبيل الحر قد صعدوا
في سلم المجد والعلياء والجود
تنافسوا فأبانوا عن مواهبهم
وأبدعوا بين ترتيل وتجويد
حناجر صعدت بالذكر تطربنا
كأنها اليوم من مزمار داود
شموس ذكر وترتيل محبرة
تكاد تسمع ترتيل ابن مسعود
كأنهم أسمعوا الدنيا بأكلمها 
بأننا أهل تنوير وتشييد
وأن مصر مدى الأزمان مبدعة
وأنها أرض أمجاد وتجديد
وأنها أرض إبداع وموهبة

وصفق جميع الحضور للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد تأليفه هذه الأبيات الشعرية في وقت قصير خاصة وهو على الهواء مباشرة، وأهدى وزير الأوقاف، القصيدة لدولة التلاوة والمتسابقين.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة أبيات شعرية

