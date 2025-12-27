دولة التلاوة.. طه عبد الوهاب يمازح الطفل عبدالله: إنت مش إلك حل علاولة.. فيديو

تنافس المتسابقان الطفل عبدالله عبد الموجود السيد ابن محافظة الشرقية، ومحمد محمد كامل، في حلقة اليوم من المرحلة الرابعة في برنامج دولة التلاوة.

وقرأ المتسابق، عبدالله عبد الموجود السيد، آيات من القرآن الكريم، وعلق عليه الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية، قائلا: إنت مش إلك حل علاولة.

وقال الشيخ حسن عبد النبي للطفل عبدالله عبد الموجود السيد: له مستقبل في عالم التلاوة وهيكون له مدرسة بس في عنده مشكلة في الغنن.

كما علق الشيخ حسن عبد النبي، على قراءة المتسابق: محمد محمد كامل، قائلا: أحكامه تمام وأداؤه ممتاز وصوته قوي ويعتبر صوت ذهبي.

وتعتبر المرحلة الرابعة أصعب من المراحل السابقة، عبارة عن مواجهات ساخنة بين المتسابقين، وفي كل حلقة هيكون معانا 4 متسابقين يودع احدهم المرحلة في كل حلقة.