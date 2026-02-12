محافظ الإسماعيلية يستقبل القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، يانج يي القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، و شو يان، عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بتيانجين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات التنموية والاستثمارية، وذلك بحضور أ.د ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية و مروة كامل مدير العلاقات الخارجية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، رحَّب محافظ الإسماعيلية بالقنصل الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية-الصينية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة الصينية، لما تمتلكه من خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.

واستعرض محافظ الإسماعيلية المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها الإسماعيلية، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وتوافر المناطق الصناعية، وشبكة الطرق الحديثة، إلى جانب المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها المحافظة، والتي تسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

من جانبه، أعرب القنصل العام الصيني عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار والبنية التحتية، ومؤكدًا اهتمام الشركات الصينية بتوسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعات الصناعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والتدريب المهني.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل لدعم فرص التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما قام الجانبان بتبادل الدروع و الهدايا التذكارية و التقاط الصور التذكارية.