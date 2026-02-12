محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف التراثية واليدوية

افتتح محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، والمهندس عمرو جزارين الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن تطوير الأهرامات، معرض الحرف اليدوية والتراثية، والذي يُعد إحدى المبادرات الهادفة إلى النهوض بالصناعات التراثية ودعم الحرفيين، بمشاركة 25 عارضًا من أبناء محافظة الجيزة.



جاء ذلك في إطار مبادرة محافظة الجيزة لدعم وتنمية صناعة الحرف اليدوية والتراثية.



ويُقام المعرض في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك ضمن المنطقة التسويقية التي أعدّتها شركة أوراسكوم بيراميدز داخل منطقة الزيارة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية المميزة، من بينها:

السجاد اليدوي، منتجات نبات الحلفا، البافن، المشغولات النحاسية، المشغولات الزجاجية، الأحجار الكريمة، عبايات كرداسة، منتجات جمعية تنمية السياحة بدهشور، منتجات جريد النخيل، السجاد الجلدي، التطريز، ومنتجات الكتان.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من:

الخميس 12 فبراير 2026 وحتى السبت 14 فبراير 2026