قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
فيديو مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
المستشفيات المصرية تستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح
الكرملين: الجولة القادمة من مُحادثات السلام مع أوكرانيا مُتوقعة قريبًا
تفاصيل أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف التراثية واليدوية

محافظ الجيزة ورئيس شركة تطوير الأهرامات
محافظ الجيزة ورئيس شركة تطوير الأهرامات
محمد الاسكندرانى

افتتح محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، والمهندس عمرو جزارين الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن تطوير الأهرامات، معرض الحرف اليدوية والتراثية، والذي يُعد إحدى المبادرات الهادفة إلى النهوض بالصناعات التراثية ودعم الحرفيين، بمشاركة 25 عارضًا من أبناء محافظة الجيزة.


جاء ذلك في إطار مبادرة محافظة الجيزة لدعم وتنمية صناعة الحرف اليدوية والتراثية.


ويُقام المعرض في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك ضمن المنطقة التسويقية التي أعدّتها شركة أوراسكوم بيراميدز داخل منطقة الزيارة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية المميزة، من بينها:
السجاد اليدوي، منتجات نبات الحلفا، البافن، المشغولات النحاسية، المشغولات الزجاجية، الأحجار الكريمة، عبايات كرداسة، منتجات جمعية تنمية السياحة بدهشور، منتجات جريد النخيل، السجاد الجلدي، التطريز، ومنتجات الكتان.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من:
الخميس 12 فبراير 2026 وحتى السبت 14 فبراير 2026

محافظ الجيزة الجيزة الأهرامات تطوير الأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

محافظ الجيزة ورئيس شركة تطوير الأهرامات

محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف التراثية واليدوية

وزير العمل

رداد: تأهيل الكوادر لسوق العمل المحلي والعربي والدولي في صدارة أولوياتنا

مها ناجى

جوائز Global Brand Awards تختار مها ناجي لعام 2025

بالصور

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد