والد القارئ محمد القلاجي يشكر كل من تواصل معه للاطمئنان على صحة ابنه وينفي شائعة انسحابه من دولة التلاوة

تداول اسم القارئ الطفل محمد القلاجى على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طالب والده أحمد حسن إسماعيل، جمهوره ومتابعيه بالدعاء لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مؤكدًا أن حالته تستدعي الدعاء في هذا التوقيت.

وعبر أحمد القلاجي والد القارئ محمد القلاجي عن شكره وامتنانه لكل من تواصل معنا للاطمئنان عن ابنه محمد القلاجي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا:"من لم يشكر الناس لا يشكر الله، أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من تواصل معنا عبر الهاتف او عبر وسائل التواصل الإجتماعي للإطمئنان علي صحة محمد، والشكر موصول لكل من دعا لنا بظاهر الغيب فبفضل الله وفضل دعواتكم ساق الله لنا واسع كرمه وعفوه وشفائه.

واضاف القلاجي، أقدم اعتذاري لكل من اتصل علينا ولم أستطع الرد عليه، أو أرسل رسالة ولم أستطع الرد عليها لكثرة الإتصالات والرسائل فجزاكم الله عنا كل خير وجبر بخاطركم جميعاً .

وتابع قائلا:" كذلك أتقدم بالشكر والعرفان للسادة العلماء من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين تواصلوا معنا وقدموا لنا أسمي آيات الدعم

والشكر موصول كذلك للشركة المتحدة وبرنامج دولة التلاوة الذين لم يتركونا لحظة واحدة

ومن هنا أؤكد أنه لا صحة لما تردد عن انسحاب محمد من دولة التلاوة وإن شاء الله مستمرين في هذه المنحة الربانية للشعب المصري وللعالم كله (دولة التلاوة).

خاتما كلامه:"الشكر موصول لحضراتكم جميعاً كلاً بإسمه وصفته حتي لاننسي أحدا من المحبين الغالين اتصالكم وتواصلكم ودعمكم علي رأسي ومننحرمش من حضراتكم ابدا وجزاكم الله عنا وعن ابني خير الجزاء".