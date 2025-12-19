قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يواصل التدريب استعدادًا لمباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

علق الداعية مصطفى حسني خلال الحلقة 11 من برنامج "دولة التلاوة" على أداء المتسابق محمد أحمد حسن إسماعيل القلاجي قائلاً: “بقالك سنين بتعمل مجهود وثمرة هذا المجهود واضحة شكراً للعلماء فيك، ومافيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه، كمل بنفس مجهودك وهتشوف مكافآت ربنا ليك”.

دولة التلاوة.. برنامج اكتشاف المواهب القرآنية

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ويُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إقبال واسع ومنافسة قوية على برنامج دولة التلاوة

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات.

 وبعد مراحل تصفية متعددة، تم اختيار أفضل 32 متسابقًا للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم متميزة وضيوف شرف بارزون

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف، مثل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إضافة إلى قراء من مختلف الدول.

جوائز قيّمة وتكريم الفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان.

برنامج دولة التلاوة مصطفى حسني محمد القلاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

الإسرائيلية بعد خروجها من أريحا

قوات السلطة الفلسطينية تُخرج إسرائيلية من أريحا بعد اختطافها

الرئيس السوري أحمد الشرع

الشرع يشكر أردوغان وبن سلمان وبن حمد بعد رفع العقوبات عن سوريا

الطقس في الإمارات

سحب ركامية وأتربة مثيرة للغبار.. الإمارات على موعد مع اضطراب جوي

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح

برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد