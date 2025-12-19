قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا شبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل

الشيخ مصطفى إسماعيل
الشيخ مصطفى إسماعيل
منار عبد العظيم

 احتفى برنامج "دولة التلاوة" بالشيخ مصطفى إسماعيل، أحد أعمدة فنون التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.

 ووصفت الحلقة صوت الشيخ بأنه "هدية من السماء"، إذ يزرع في القلوب والروح السكينة والسلام، ويحفز على التأمل والتدبر في آيات القرآن الكريم.

البرنامج يعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة watch it، يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

نشأة الشيخ مصطفى إسماعيل ومسيرته

ولد الشيخ مصطفى إسماعيل عام 1905 في قرية ميت غزال بمركز السنطة في محافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم في كتاب قريته منذ عمر العشر سنوات، وكان متفوقًا في الفهم والصوت والحضور منذ صغره.

وكان يرتاد مسجد سيدي أحمد البدوي في طنطا، حيث اعتاد كل يوم جمعة أن يصل مبكرًا ويجلس في ركن هادئ يتلو القرآن بصوته الجميل، حتى كانت الناس تتجمع حوله متأثرة بصفاء وروعة صوته. هذا الاهتمام بجمال التلاوة ساعده على أن يعرف اسمه في محافظته والمناطق المجاورة بسرعة.

مسابقة "دولة التلاوة"

عدد المشاركين

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من جميع محافظات مصر، وتم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة التحكيم

تضم اللجنة نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.

كما يشارك ضيوف شرف بارزون مثل:

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

عدد من القراء من مختلف الدول، بينهم البريطاني محمد أيوب عاصف والمغربي عمر القزابري.

الجوائز والتكريم

يبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على:

مليون جنيه لكل منهما.

تسجيل المصحف الشريف كاملاً بصوتهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

الشيخ مصطفى إسماعيل دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

خلال عطلة نهاية الأسبوع… “إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال كبير من المواطنين على سوق الأسماك والأوت ليت ببورسعيد

مشرحة

قنا .. مصرع تلميذ سقط من الطابق الرابع بنجع حمادى

تزامنًا مع العيد القومي لبورسعيد.. أعمال تطوير متواصلة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتعزيز منظومة الإنارة

أعمال تطوير متواصلة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتعزيز منظومة الإنارة ببورسعيد

بالصور

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد