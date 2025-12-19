صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل

احتفى برنامج "دولة التلاوة" بالشيخ مصطفى إسماعيل، أحد أعمدة فنون التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.

ووصفت الحلقة صوت الشيخ بأنه "هدية من السماء"، إذ يزرع في القلوب والروح السكينة والسلام، ويحفز على التأمل والتدبر في آيات القرآن الكريم.

البرنامج يعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة watch it، يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

نشأة الشيخ مصطفى إسماعيل ومسيرته

ولد الشيخ مصطفى إسماعيل عام 1905 في قرية ميت غزال بمركز السنطة في محافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم في كتاب قريته منذ عمر العشر سنوات، وكان متفوقًا في الفهم والصوت والحضور منذ صغره.

وكان يرتاد مسجد سيدي أحمد البدوي في طنطا، حيث اعتاد كل يوم جمعة أن يصل مبكرًا ويجلس في ركن هادئ يتلو القرآن بصوته الجميل، حتى كانت الناس تتجمع حوله متأثرة بصفاء وروعة صوته. هذا الاهتمام بجمال التلاوة ساعده على أن يعرف اسمه في محافظته والمناطق المجاورة بسرعة.

مسابقة "دولة التلاوة"

عدد المشاركين

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من جميع محافظات مصر، وتم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة التحكيم

تضم اللجنة نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.

كما يشارك ضيوف شرف بارزون مثل:

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

عدد من القراء من مختلف الدول، بينهم البريطاني محمد أيوب عاصف والمغربي عمر القزابري.

الجوائز والتكريم

يبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على:

مليون جنيه لكل منهما.

تسجيل المصحف الشريف كاملاً بصوتهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.