الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مقترح برلماني لتوسيع «دولة التلاوة» بالمحافظات ودمجها بالمدارس لبناء الوعي وترسيخ الهوية

دولة التلاوة
دولة التلاوة
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة السويس، أن برنامج «دولة التلاوة» يمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف صناعة الوعي وبناء الوجدان، وترسيخ الهوية الدينية والثقافية المصرية، من خلال إعادة تقديم القرآن الكريم للأجيال الجديدة بروح عصرية تحافظ على أصالته ومكانته.

وأوضح حافظ أن «دولة التلاوة» لا يمكن اختزاله في كونه مسابقة أو محتوى إعلاميًا، بل يعد مبادرة استراتيجية لإحياء مدرسة التلاوة المصرية العريقة، وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية المستمدة من القرآن الكريم، بما يسهم في مواجهة مظاهر التشدد أو التسطيح في الخطاب الديني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قوة البرنامج تكمن في قدرته على مخاطبة الأطفال والشباب بلغة قريبة من واقعهم، مع الالتزام بالضوابط العلمية لفنون التلاوة والتجويد، الأمر الذي يعزز ثقافة التنافس الإيجابي، ويُعيد الاعتبار للقدوة القائمة على الموهبة والانضباط والسلوك القويم.

وأضاف أن المبادرة نجحت في تنمية الذائقة الروحية والدينية لدى المشاركين والمتابعين، وأسهمت في نشر قيم الوسطية والتسامح، وتحصين الوعي المجتمعي من الأفكار المتطرفة، عبر تقديم نماذج مشرفة من القرّاء الموهوبين من مختلف الأعمار.

وفي هذا السياق، طرح النائب أحمد حافظ عددًا من الأفكار النوعية لتطوير البرنامج، من بينها توسيع نطاق «دولة التلاوة» ليشمل فعاليات تدريبية بالمحافظات، ودمجه ضمن الأنشطة الثقافية بمراكز الشباب والمدارس، إلى جانب إطلاق منصات رقمية تعليمية تُسهم في اكتشاف المواهب ودعمها بشكل مستدام.

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن على أن دعم الدولة لمبادرة «دولة التلاوة» يعكس إيمانًا راسخًا بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون بناء الوعي والوجدان، مؤكدًا أن المبادرة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية في ترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز الانتماء الوطني.

