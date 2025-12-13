دولة التلاوة يكرم الشيخ حمدي محمد الزامل.. فيديو

كرم برنامج "دولة التلاوة" فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، في حلقة اليوم.

وعرض البرنامج تقريرا عن قصة حياة الشيخ حمدي محمود الزامل، والذي كان له حضور خاص ولد عام 1929 في قرية منية محلة دمنة بمركز المنصورة في الدقهلية في وسط أسرة تحمل القرآن لقبت بعائلة المشايخ.

وحفظ الشيخ حمدي الزامل، القرآن قبل أن يصل إلى عشر سنوات والتحق بالمعهد الديني الأزهري في الزقازيق ثم انتقل إلى القاهرة ولمس صوته قلوب مشايخه وتنبأوا له بمستقبل عظيم.

وكانت علاقته بأهل التلاوة لم تكن عابرة، وزار أم كلثوم في بيتها بصحبة عمدة بلدهم وانبهرت به وأهدته عقدها الذهبي، ثم سمعه الموسيقار محمد عبد الوهاب، ودخل الإذاعة والتليفزيون مع بعض عام 1976م لأول مرة تحصل.

توفي الشيخ حمدي محمود الزامل، في 12 مايو 1982م، وكل ما نسمع صوته نحس إن الدنيا لسه فيها بركة وخير.