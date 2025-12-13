قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شركات الطاقة تخفض عدد منصات النفط والغاز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع
متحور جديد من فيروس كورونا | تنبيه عاجل من المصل واللقاح للمواطنين
أحمد السقا : عز الدين أيبك اللي جوايا هو اللي خلاني دعمت محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شركات الطاقة تخفض عدد منصات النفط والغاز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع

انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط
أ ش أ

قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع إن شركات الطاقة خفضت عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع.

وبحسب تقرير الشركة الأسبوعي انخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار واحد إلى 548 في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ 26 نوفمبر.


ووفقا لبلومبرج، قال تقرير بيكر هيوز إن الانخفاض هذا الأسبوع يضع إجمالي عدد الحفارات في 41 منصة، أو 6.9 في المائة أقل من هذا الوقت من العام الماضي.
وذكرت بيكر هيوز إن منصات النفط ارتفعت بمقدار واحد إلى 414 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ 21 نوفمبر، في حين انخفضت منصات الغاز بمقدار اثنين إلى 127.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5 في المائة في عام 2024 و 20 في المائة في عام 2023 حيث دفع انخفاض أسعار النفط الأمريكي CLc1 والغاز NGc1 على مدار العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز على المزيد من تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج.
وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار الخام الفورية الأمريكية للعام الثالث على التوالي في عام 2025، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت أن يرتفع إنتاج الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 13.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

شركات الطاقة منصات النفط والغاز شركة بيكر هيوز خدمات الطاقة الأمريكية اخبار العالم مال واعمال أسعار النفط الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

عمرو يوسف مع عبلة سامي

عمرو يوسف: الجواز أكتر قرار غير حياتي .. والغباء والاستهتار بيعصبوني

الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان: سعيد بالتواجد في المغرب للمرة الثانية على التوالي لتصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا

الفنانة بسمة داود

بسمة داود تنضم لمسلسل أب ولكن .. رمضان 2026

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد