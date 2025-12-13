شركات الطاقة تخفض عدد منصات النفط والغاز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع

قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع إن شركات الطاقة خفضت عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع.

وبحسب تقرير الشركة الأسبوعي انخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار واحد إلى 548 في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ 26 نوفمبر.



ووفقا لبلومبرج، قال تقرير بيكر هيوز إن الانخفاض هذا الأسبوع يضع إجمالي عدد الحفارات في 41 منصة، أو 6.9 في المائة أقل من هذا الوقت من العام الماضي.

وذكرت بيكر هيوز إن منصات النفط ارتفعت بمقدار واحد إلى 414 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ 21 نوفمبر، في حين انخفضت منصات الغاز بمقدار اثنين إلى 127.

وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5 في المائة في عام 2024 و 20 في المائة في عام 2023 حيث دفع انخفاض أسعار النفط الأمريكي CLc1 والغاز NGc1 على مدار العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز على المزيد من تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج.

وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار الخام الفورية الأمريكية للعام الثالث على التوالي في عام 2025، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت أن يرتفع إنتاج الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 13.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025.