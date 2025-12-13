قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
مواطنة من القليوبية لمدبولي :وصل سلامي للرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصادرة أمريكا لناقلة نفط ينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا

نفط
نفط
وكالات


تعرّض اقتصاد فنزويلا الدولة التي يحكمها نظام اشتراكي لضغوط شديدة منذ أن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود على تجارة النفط في وقت سابق من العام الجاري. وكان إمداد الحكومة بالدولارات - المرتبط في معظمه بمبيعات الخام- قد تراجع بالفعل بنحو 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025. 

وأسهم هذا التضييق في الضغط على سعر الصرف ودفع الأسعار إلى الارتفاع، مع توقع أن يتجاوز معدل التضخم السنوي 400% بحلول نهاية العام، وفق تقديرات خاصة لخبراء اقتصاد محليين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض للانتقام.

انهيار اقتصادي مطول في فنزويلا

بعد أن كانت في وقت ما من أغنى دول أميركا اللاتينية، عانت فنزويلا انهياراً اقتصادياً مطولاً يمتد لأكثر من عقد، دفع نحو ربع سكانها إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. تُهدد عملية مصادرة الناقلة الاستيلاء الأسبوع الجاري، التي كانت تحمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، بفتح فصل جديد من المتاعب.

طالع المزيد: واشنطن تحتجز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا في تصعيد خطير للتوترات

قال خبير الاقتصاد الفنزويلي فرانسيسكو رودريغيز، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة دنفر: "إن استمرار سياسة المصادرات سيؤدي إلى تراجع حاد في قدرة فنزويلا على الاستيراد، ما سيدخل البلاد في ركود جديد".

يأتي هذا التدهور المتجدد في ظل نقص حاد في البيانات الاقتصادية، مع تشديد الحكومة حملتها على الإحصاءات المستقلة. فقد اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 8 خبراء اقتصاد ومستشارين خلال العام الحالي بسبب نشرهم تقديرات تتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي وسعر الصرف الموازي.

توقع خبراء اقتصاد بالفعل تباطؤاً اقتصادياً في 2026 قبل التحرك الأميركي التصعيدي. رغم أن السلطات لا تنشر بيانات منتظمة، زعم البنك المركزي الفنزويلي مؤخراً أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 8.7% في الربع الثالث من العام الجاري. يقارن ذلك بتقديرات محلية تشير إلى نمو بنحو 5% في 2025، وانكماش بنسبة 1% العام المقبل، حتى قبل مصادرة الناقلة.

أميركا نفط ناقلة نفط الأزمة الاقتصادية ترمب الخام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

ترشيحاتنا

احمد كجوك

برعاية وزير المالية… الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تحتفل اليوم بتخريج دفعة 2025

رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية

محمد العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك وMTS ميكنة التصدير

عاطف عبد اللطيف

عبد اللطيف: لابد من مواكبة الطيران لحركة السياحة المرتقبة عقب افتتاح المتحف الكبير

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد