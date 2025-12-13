مستعدة جدًا | محامي شيرين يعلن خبرا غير متوقع عن حقيقة اعتزالها

كشف ياسر قنطوش، المحامي بالنقض ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة ما تردد مؤخرًا من شائعات حول حياتها الشخصية وحالتها الصحية والمادية، مؤكدًا أن معظم ما يُتداول «غير صحيح تمامًا».

أخبار لا أساس لها من الصحة

وطالب قنطوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، وسائل الإعلام ومواقع الأخبار بتحري الدقة، مشيرًا إلى أنه بصفته محاميًا ومستشارًا للفنانة، يفاجأ يوميًا بأخبار لا أساس لها من الصحة.

ونفى المحامي بشكل قاطع ما أُثير بشأن منع شيرين من رؤية بناتها، مؤكدًا أن البنات مقيمات معها، وأن هناك زيارات متبادلة طبيعية بينهن وبين والدهن، لافتًا إلى أن الموسيقار والموزع محمد مصطفى نفسه أبدى دهشته من هذه الشائعة.

مفاجآت فنية خلال الفترة المقبلة

وأوضح أن شيرين موجودة داخل مصر وليست خارج البلاد لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي، وتعمل حاليًا على التحضير لأغانٍ جديدة ومفاجآت فنية خلال الفترة المقبلة.

كما نفى وجود أي أزمات مالية تمر بها الفنانة، مؤكدًا أنها تتمتع بوضع مادي مستقر، ولديها ثروة عقارية كبيرة، وحسابات مصرفية منتظمة، على حد وصفه.

وحول حالتها النفسية، أشار قنطوش إلى أن شيرين في وضع جيد للغاية، ويتواصل معها هاتفيًا بشكل مستمر، ويلتقي بها عند الحاجة، لافتًا إلى أن أي شخص يمر بأزمات يحتاج إلى وقت للتعافي، خاصة في ظل الخلافات السابقة مع شقيقها وطليقها الفنان حسام حبيب، مؤكدًا أن وضعه الحالي «طليقها فقط ولا أكثر من ذلك».

واختتم محامي شيرين عبد الوهاب تصريحاته بنفي شائعة الاعتزال، مؤكدًا أنها مستمرة في مشوارها الفني، وتتعاون حاليًا مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، استعدادًا لطرح أعمال جديدة قريبًا.