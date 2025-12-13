قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو
إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج
بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث
نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
محافظة الإسكندرية توضح سبب انبعاث رائحة غاز غدا في برج العرب
خلافات الميراث .. القصة الكاملة لـ فيديو صفع مسن كفر الشيخ | شاهد
الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: مينفعش أقول للزائر وقتك خلص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستعدة جدًا | محامي شيرين يعلن خبرا غير متوقع عن حقيقة اعتزالها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
محمد البدوي

كشف ياسر قنطوش، المحامي بالنقض ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة ما تردد مؤخرًا من شائعات حول حياتها الشخصية وحالتها الصحية والمادية، مؤكدًا أن معظم ما يُتداول «غير صحيح تمامًا».

أخبار لا أساس لها من الصحة

وطالب قنطوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، وسائل الإعلام ومواقع الأخبار بتحري الدقة، مشيرًا إلى أنه بصفته محاميًا ومستشارًا للفنانة، يفاجأ يوميًا بأخبار لا أساس لها من الصحة.

ونفى المحامي بشكل قاطع ما أُثير بشأن منع شيرين من رؤية بناتها، مؤكدًا أن البنات مقيمات معها، وأن هناك زيارات متبادلة طبيعية بينهن وبين والدهن، لافتًا إلى أن الموسيقار والموزع محمد مصطفى نفسه أبدى دهشته من هذه الشائعة.

مفاجآت فنية خلال الفترة المقبلة

وأوضح أن شيرين موجودة داخل مصر وليست خارج البلاد لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي، وتعمل حاليًا على التحضير لأغانٍ جديدة ومفاجآت فنية خلال الفترة المقبلة.

كما نفى وجود أي أزمات مالية تمر بها الفنانة، مؤكدًا أنها تتمتع بوضع مادي مستقر، ولديها ثروة عقارية كبيرة، وحسابات مصرفية منتظمة، على حد وصفه.

وحول حالتها النفسية، أشار قنطوش إلى أن شيرين في وضع جيد للغاية، ويتواصل معها هاتفيًا بشكل مستمر، ويلتقي بها عند الحاجة، لافتًا إلى أن أي شخص يمر بأزمات يحتاج إلى وقت للتعافي، خاصة في ظل الخلافات السابقة مع شقيقها وطليقها الفنان حسام حبيب، مؤكدًا أن وضعه الحالي «طليقها فقط ولا أكثر من ذلك».

واختتم محامي شيرين عبد الوهاب تصريحاته بنفي شائعة الاعتزال، مؤكدًا أنها مستمرة في مشوارها الفني، وتتعاون حاليًا مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، استعدادًا لطرح أعمال جديدة قريبًا.

ياسر قنطوش شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب لميس الحديدي محمد مصطفى حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد