نجم منتخب الأردن يكشف أسرار مسيرته الاحترافية من شباب الحسين لأساطير الملاعب والإنجازات التاريخية|فيديو
نجوم المسرح في حفل ختام مهرجان المنيا الدولي.. والمحافظ يُشيد بدور الفن في بناء الوعي |صور
مصدر أمني: عناصر الجماعة الإرهابية يروّجون صورًا مفبركة عن تجمعات لمواطنين بالمحافظات
«لن تسير وحدك أبداً يا ملك» .. الدوري الإنجليزي يوجّه رسالة دعم لـ محمد صلاح
بينهم أطفال.. انفجار غامض في حفل زفاف بسوريا يسفر عن 33 مصابًا | تفاصيل
إسرائيل تصف الرئيس السيسي بأنه حجر عثرة ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية |فيديو
هاني برزي يكشف كواليس أزمة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
حاتم عقل: «الجوهري» سبب نجاح الكرة الأردنية ووصول المنتخب لكأس العالم
بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
«بن جفير» يُهدّد بهدم قبر «القسّام».. وحماس خططت لاغتيال الوزير المُتطرف قبل 7 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد

أوركيد سامي

علّق الفنان أحمد السقا للمرة الأولى على الجدل الذي أُثير حول فيديو دعمه لنجم الكرة المصرية محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، والذي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال السقا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إنه سجّل الفيديو بدافع إنساني بحت، موضحًا: «كنت ذاهبًا لحضور مناسبة زفاف، ورأيت صورة لصلاح وهو يبكي، حزنت جدًا، وصلاح أخ عزيز عليّ، فاتضايقت وقررت أعمل فيديو دعم له، لأن أغلب محاولات الدعم بتكون صورة وكلمتين فقط».

وأضاف أنه فوجئ بحجم الهجوم عليه وعلى أسرته بعد نشر الفيديو، قائلًا: «تعرضت للإهانة أنا وأسرتي في التعليقات، شتيمة وتريقة، وكل ما أفتح صفحات الرياضة أجد انتقادات، وصعبت عليّ نفسي، وكنت زعلان أكتر إن محمد صلاح نفسه اتشتم، ومش فاهم ليه الأسلوب ده».

وتابع السقا أن الهجوم استمر لمدة 6 أو 7 ساعات، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، لكنه رفض ذلك: «لو كنت عملت بلاغ كنت هأذي ناس كتير، وأنا متأكد إن أغلبهم شباب صغير، عنده 20 سنة، فقررت أسامحهم، وإحنا محتاجين إعادة سلوك».

وعن الفيديو الذي سجّله باللغة الإنجليزية، قال السقا: «بعد الفيديو العربي، قررت أعمل فيديو بالإنجليزي، وحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال 6 ساعات، ومش عارف إيه سبب حذفه».

وأوضح السقا، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أنه لم يقم بحذف الفيديو، قائلًا: «ملحوظة: أنا لم أحذف الفيديو الخاص بالكابتن محمد صلاح الموجه لنادي ليفربول، ولكن فوجئت بحذفه من حسابي على إنستجرام وفيسبوك زيّي زيكم».

واختتم السقا حديثه مؤكدًا: «واضح إني دخلت منطقة مش بتاعتي، ومع ذلك كل التوفيق للنجوم العرب في الدوري الإنجليزي، وأخص بالذكر الكابتن محمد صلاح»، مشيرًا إلى أن كلمة (coach) التي استخدمها كانت سببًا في الجدل الذي أُثير حول الفيديو.

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

فيلم الست

لميس الحديدي تشيد بفيلم الست : أداء منى زكي مميز

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن جريمة عروس المنوفية: ثقافة تبرير العنف

شيرين عبد الوهاب

ارجعيلنا تاني .. لميس الحديدي توجه رسالة دعم مؤثرة لـ شيرين

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

