بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد

علّق الفنان أحمد السقا للمرة الأولى على الجدل الذي أُثير حول فيديو دعمه لنجم الكرة المصرية محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، والذي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال السقا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إنه سجّل الفيديو بدافع إنساني بحت، موضحًا: «كنت ذاهبًا لحضور مناسبة زفاف، ورأيت صورة لصلاح وهو يبكي، حزنت جدًا، وصلاح أخ عزيز عليّ، فاتضايقت وقررت أعمل فيديو دعم له، لأن أغلب محاولات الدعم بتكون صورة وكلمتين فقط».

وأضاف أنه فوجئ بحجم الهجوم عليه وعلى أسرته بعد نشر الفيديو، قائلًا: «تعرضت للإهانة أنا وأسرتي في التعليقات، شتيمة وتريقة، وكل ما أفتح صفحات الرياضة أجد انتقادات، وصعبت عليّ نفسي، وكنت زعلان أكتر إن محمد صلاح نفسه اتشتم، ومش فاهم ليه الأسلوب ده».

وتابع السقا أن الهجوم استمر لمدة 6 أو 7 ساعات، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، لكنه رفض ذلك: «لو كنت عملت بلاغ كنت هأذي ناس كتير، وأنا متأكد إن أغلبهم شباب صغير، عنده 20 سنة، فقررت أسامحهم، وإحنا محتاجين إعادة سلوك».

وعن الفيديو الذي سجّله باللغة الإنجليزية، قال السقا: «بعد الفيديو العربي، قررت أعمل فيديو بالإنجليزي، وحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال 6 ساعات، ومش عارف إيه سبب حذفه».

وأوضح السقا، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أنه لم يقم بحذف الفيديو، قائلًا: «ملحوظة: أنا لم أحذف الفيديو الخاص بالكابتن محمد صلاح الموجه لنادي ليفربول، ولكن فوجئت بحذفه من حسابي على إنستجرام وفيسبوك زيّي زيكم».

واختتم السقا حديثه مؤكدًا: «واضح إني دخلت منطقة مش بتاعتي، ومع ذلك كل التوفيق للنجوم العرب في الدوري الإنجليزي، وأخص بالذكر الكابتن محمد صلاح»، مشيرًا إلى أن كلمة (coach) التي استخدمها كانت سببًا في الجدل الذي أُثير حول الفيديو.