باريش أردوتش: نبرة صوت شيرين عبد الوهاب بتريحني.. فكرة سينمائي بظافر العابدين

كشف الفنان التركي الشهير باريش أردوتش، عن خضوعه إلى جلسة تصويربرفقة الفنان ظافر العابدين قريبًا.

وقال الفنان التركي الشهير باريش أردوتش، أن هناك فكرة لعمل سينمائي يجمعهما، لكنه لم يُحسم ولكن الطرفان لديمها الحماس.

وفاجأ الفنان التركي الشهير باريش أردوتش خلال اللقاء التليفزيوني عن حبه للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال باريش أردوتش: “أنا من المعجبين بـ شيرين عبد الوهاب، نبرة صوتها في الأغاني تريحني، وأغانيها موجودة دائمًا”.

باريش أردوتش هو ممثل تركي من مواليد 9 أكتوبر 1987 في شيرزينجن، سويسرا. والده من أصول ألبانية ووالدته من أصول تركية.

انتقل إلى تركيا مع عائلته عندما كان في الثامنة من عمره، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في إسطنبول.



بدأ اهتمامه بالمسرح في سنوات المدرسة الثانوية، ثم دخل عالم التمثيل الاحترافي.

كانت أول تجربة له في التمثيل التلفزيوني في عام 2011 في مسلسل Pis Yedili واشتهر بفضل وسامته وأدائه التمثيلي.



ثم شارك في عدة أفلام مثل Sadece Sen (2014) وDeliha (2014)، وعدة مسلسلات مثل Racon (2015) وKiralik Ask (2015).