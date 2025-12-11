محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال كسح مياه الأمطار بمدينة مصيف بلطيم، مؤكدًا ضرورة إجراء صيانة دورية لصفايات الأمطار لضمان سرعة تصريف المياه ومنع تجمعها في الشوارع، إلى جانب تحسين منظومة النظافة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بمدينة مصيف بلطيم بتوجيه معدات وسيارات الحملة الميكانيكية لرفع المياه أولًا بأول، بما يضمن عدم إعاقة حركة المرور وتسهيل تنقل الأهالي، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والأجهزة المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات للتقلبات الجوية، ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد للتجهيز المبكر لأي موجات طقس غير مستقرة، مع التواجد الميداني على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.