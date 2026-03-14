الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً باليستياً في الخرج

أعلنت وزارة الدفاع السعودية يوم السبت أنها اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه محافظة الخرج.

كما أفادت إدارة الدفاع المدني السعودي بتفعيل نظام الإنذار المبكر لحالات الطوارئ في محافظة الخرج بالعاصمة السعودية الرياض. وكانت الخرج قد سجلت في الأيام الأخيرة اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم تفعيل نظام الإنذار لكي يتخذ السكان التدابير الوقائية المناسبة، وإذا لزم الأمر، التوجه إلى الملاجئ والمنازل، وإغلاق الأبواب والنوافذ، والاستماع عبر الراديو والتلفزيون إلى تعليمات الدفاع المدني.

تم إرسال التحذير عبر إشارات صوتية مميزة تم بثها في الشوارع والطرق والساحات العامة وداخل المباني.

تتعرض دول الخليج لصواريخ إيران وطائراتها المسيرة، لكن معظم التهديدات يتم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها.