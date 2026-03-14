تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء قرية دهتورة بالغربية .. صور

شهدت قرية "دهتورة" التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، والممتدة بجمالها على ضفاف النيل الخالد، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم، في ليلة سادها الإيمان والبهجة، وتحولت إلى تظاهرة حب في توقير أهل القرآن. جاء الحفل برعاية الحاج عبد الغني إبراهيم سالم ،عمدة القرية ،ولفيف من القيادات الشعبية والشخصيات العامة.

تدشين حفل رمضاني

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الجمهوري في مشهد يجسد تلاحم القيم الدينية والوطنية، وعقب ذلك انطلقت مراسم توزيع الجوائز الكبرى والشهادات التقديرية وسط فرحة عارمة من الأهالي.ولم تخل الاحتفالية من اللمسة الوطنية.

تكريم حفظه القران الكريم



وجاء ذلك بحضور كل من الحاج عبد الغني إبراهيم سالم، النائب أحمد شرعان، عضو مجلس النواب، و فضيلة الشيخ السيد عسل، مدير إدارة أوقاف زفتى، والدكتور عبد الحميد جعفر، مدير الإدارة التعليمية الأزهرية بزفتى، و طراد سالم، وكيل وزارة التنمية سابقا . المحلية ،والدكتور محمد سالم المستشار القانوني والمحامي بالنقض ، والإعلامي طه الفقي وبإشراف اللجنة المنظمة كل من عمرو ختعن و سامح شمس ، ونجلاء علوفة .

كما جاءت المسابقة هذا العام، وكعهدها الدائم، كأكبر مسابقة ، من حيث التنظيم والمشاركة، حيث تميزت بتقديم جوائز قيمة وشاملة لجميع المتقدمين للمسابقة، تأكيداً على نهج القائمين عليها في تقدير كل من سعى لحفظ كتاب الله وتكريمهم جميعاً دون استثناء.

دعم الأسر والعائلات

من جانبه، أكد النائب أحمد شرعان على فخره بالمشاركة في هذا المحفل، وقدم الشكر لعميد عائلة آل سالم الحاج ابراهيم عبدالغني سالم رجل الأعمال على ماقدمه من جهد مادي ومعنوي في النهوض بقرية دهتورة منذ سنوات ، وأنه يعد نبراثا له من نجاح كرجل أعمال .

كما أجمع الحضور في كلماتهم على حب الوطن والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعمهم الكامل للدولة المصرية في بناء الإنسان وتنمية وعيه الديني والوطني.