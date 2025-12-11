قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
أخبار البلد

برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

الدكتور أيمن عاشور يؤكد:
• مبادرة "تحالف وتنمية" تجسد تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030
• مبادرة تحالف وتنمية تهدف إلى بناء شراكات قوية تدعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم.
• مبادرة تحالف وتنمية تستهدف تحويل التحالفات إلى محركات اقتصادية قادرة على إنتاج حلول تكنولوجية وتوفير فرص عمل
• تقدم 104 تحالفات من مختلف الأقاليم بمشاركة 808 أعضاء و553 جهة تمثل قطاعات متنوعة
• المشاركة الواسعة تعكس رغبة حقيقية في تحويل البحث العلمي إلى أدوات عملية تخدم أولويات التنمية
• نتائج التقييم أثمرت عن اختيار 9 تحالفات تضم 18 جامعة ومركزًا بحثيًّا و56 مؤسسة صناعية ومستثمرًا ومؤسسة حكومية.
• تنفيذ مشروعات تطبيقية قادرة على إحداث تأثير ملموس في مختلف الأقاليم

الوزارة ستتابع تنفيذ مشروعات التحالفات لضمان تحقيق أفضل عائد تنموي واقتصادي

 أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج مسابقة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مع توقيع اتفاقيات التحالفات الفائزة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذلك على هامش المؤتمر الثلاثي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المجيد بن عمارة أمين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة مارغريت هامبورغ الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والمستشار الوزراي ماريا ميشيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر بالنيابة عن السفير الإيطالي، والدكتور ماسريشا فيتيني الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسيد اللواء الدكتور أشرف البيومي مدير الكلية الفنية العسكرية، والسيد اللواء محمد أحمد الليثي نائب مدير الاكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، ونخبة من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات، والقيادات الأكاديمية والبحثية المصرية والدولية، والإعلاميين.

شهد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي مراسم التوقيع، وأكد الدكتور أيمن عاشور أن مبادرة "تحالف وتنمية" تجسد تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والجهات الحكومية؛ لتعزيز التنمية القائمة على المعرفة، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى بناء شراكات قوية تدعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل التحالفات إلى محركات اقتصادية قادرة على إنتاج حلول تكنولوجية وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت زيارات وورش عمل لتعريف المؤسسات بأهداف المبادرة، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة بفاعلية في منظومة الابتكار الوطنية.

وأوضح الوزير أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس ثقة واسعة في المبادرة، حيث تقدم 104 تحالفات من مختلف الأقاليم، بمشاركة 808 أعضاء و553 جهة تمثل قطاعات متنوعة، منها الطاقة، والبناء، والصحة، والزراعة، والتعليم، والسياحة، وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الواسعة تعكس رغبة حقيقية في تحويل البحث العلمي إلى أدوات عملية تخدم أولويات التنمية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه لدعم مجالات الابتكار ذات الأولوية، موضحًا أن نتائج التقييم أثمرت عن اختيار 9 تحالفات تضم 18 جامعة ومركزًا بحثيًّا و56 مؤسسة صناعية ومستثمرًا ومؤسسة حكومية، لتنفيذ مشروعات تطبيقية قادرة على إحداث تأثير ملموس في مختلف الأقاليم، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع التنفيذ لضمان تحقيق أفضل عائد تنموي واقتصادي.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان أن مبادرة "تحالف وتنمية" تمثل أحد أكبر البرامج الوطنية التي توحد الابتكار مع الصناعة وريادة الأعمال عبر تحالفات إقليمية متخصصة، موضحًا أن المبادرة تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد الحقيقي وتعزز القيمة المضافة داخل الأقاليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت منظومة تقييم دقيقة شملت لقاءات تفصيلية مع التحالفات لاختيار أكثر النماذج قدرة على تحقيق أثر تنموي ملموس ونتائج قابلة للتنفيذ.

وأوضح نائب الوزير أن المرحلة النهائية للتقييم شملت صياغة خطط تنفيذية دقيقة لكل تحالف، تتضمن الموازنات، ومؤشرات الأداء، وإستراتيجيات الاستدامة، مؤكدًا أن كل تحالف سيحصل على تمويل يتراوح بين 90 و150 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، وأن الوزارة ستتابع تنفيذ البروتوكولات لضمان تحقيق أهداف المبادرة وتحويل التحالفات إلى منصات ابتكار فاعلة.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الدعوة التنافسية لمبادرة "تحالف وتنمية" التي انطلقت في 17 فبراير 2025 جاءت ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت لقاءات وورش عمل في مختلف الأقاليم لدعم بناء التحالفات، حيث تقدمت 104 تحالفات، وتم اختيار 9 منها وفق آليات تقييم دقيقة شملت الجوانب الفنية والتنفيذية، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي مبتكر يدعم النمو الشامل وتنافسية الاقتصاد المصري.

وشملت التحالفات الفائزة ما يلي:

في إقليم القاهرة الكبرى، فاز تحالف تقوده جامعة عين شمس ويضم 8 أعضاء، ويرتكز على إنتاج أعلاف حيوانية مستدامة باستخدام التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة لدعم الأمن الغذائي، من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية، ومخلفات التصنيع الغذائي.

كما فاز تحالف آخر تمثله جامعة القاهرة ويضم 7 أعضاء، ويعمل على تعزيز التحول المؤسسي للجامعات نحو الابتكار وريادة الأعمال اعتمادًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وشمل الإقليم أيضًا تحالفًا تقوده الجامعة الأمريكية بالقاهرة ويضم 9 أعضاء، ويركز على تطوير قطاع تصميم أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة لرفع التنافسية وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تحالف تمثله مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويضم 7 أعضاء، ويستهدف توطين صناعة المواد الدوائية المرجعية وبناء خبرات وطنية تدعم الأمن الدوائي.

وفي إقليم الإسكندرية، تم اختيار تحالف بقيادة جامعة الإسكندرية ويضم 7 أعضاء، ويرتكز على تعزيز صناعة المركبات الكهربائية والنقل الذكي من خلال زيادة المكون المحلي وتأهيل الكوادر.

أما إقليم الدلتا، فضم تحالفًا تقوده جامعتا المنصورة ودمياط 12 عضوًا، ويركز على تطوير منظومة ذكية لصناعة الألبان؛ بهدف تحسين الجودة ودعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

وفي إقليم قناة السويس، فاز تحالف تقوده جامعة السويس ويضم 10 أعضاء، ويرتكز على الصناعات المتقدمة واللوجستيات الذكية، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من ممر قناة السويس ودعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وفي أقاليم الصعيد، فاز تحالف تقوده جامعة المنيا ويضم 5 أعضاء، ويرتكز على تكنولوجيا الزراعة الذكية لرفع الإنتاجية، وخفض الهدر المائي، باستخدام التقنيات الحديثة.

كما فاز تحالف آخر تقوده جامعة أسوان ويضم 9 أعضاء، ويركز على تصنيع مكونات تكنولوجيا الطاقة المتجددة محليًا، وتأهيل الكوادر، وتأسيس معامل متخصصة، بما يسهم في خفض الاستيراد وتنمية الصادرات.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

