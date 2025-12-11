الوطنية للانتخابات: شكوى واحدة من حزب العدل بنقاط حشد انتخابي في الطالبية والتنسيق مع مدير الأمن

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثانى والأخير بإعادة انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا.

وأكد المستشار أحمد بندارى انتظام العملية الانتخابية وتيسير كافة الإجراءات لكل الناخبين وفتح اللجان الفرعية في موعدها، وخلال 3 ساعات تلقت الهيئة في اليوم الثانى من التصويت 19 شكوى تمثلت في 8 شكاوى بالازدحام في اللجان الفرعية و3 شكاوى بتوجيه ناخبين و3 شكاوى بتأخير اللجان وشكوى واحدة بعدم الإدارج في قاعدة بيانات الناخبين وشكوى واحدة بالتسكين بعد مقر الإقامة و3 شكاوى رشاوى انتخابية وتم التعامل معهم جميعا والتأكد من عدم صحة البعض منها وتم الدفع بمستشارين احتياطيين لسحب الكثافات من اللجان المزدحمة خاصة في اللجان المتواجدة مسقط رأس المرشحين.

وأضاف بندارى بوجود شكوى من حزب العدل بوجود نقاط حشد في الطالبية وتم التواصل مع رئيس لجنة المتابعة في الجيزة مع مدير الأمن للتأكد من وجود تلك النقاط وإزالتها في صحة الشكوى