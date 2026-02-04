قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

آية التيجي

تُعد مكملات الاوميجا 3 او كما يعرف بزيت السمك من أكثر المكملات الغذائية انتشارًا في المملكة المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو ثلث السكان يتناولونها بانتظام. 

وتتراوح الفوائد المعلنة لأوميجا 3 بين دعم صحة القلب، والوقاية من الخرف، والحفاظ على صحة العين، ولكن يبقى السؤال الأهم: هل تناول هذه المكملات ضروري فعلًا؟

ويعد زيت السمك غني بـ أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي عناصر أساسية تدخل في تكوين كل خلية في الجسموفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتساعد الاوميجا 3 على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال خفض الدهون الثلاثية في الدم، والتي يؤدي ارتفاعها إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الجلطات.

ويتم استخراج زيوت السمك من الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والأنشوجة، بينما يُعد الطحالب الدقيقة المصدر الأصلي لأوميجا 3.

وأهم نوعين من أوميجا 3 هما EPA وDHA، وهما الأكثر ارتباطًا بالفوائد الصحية.

هل نحصل على ما يكفي من أوميجا 3؟

وتوصي الحكومة البريطانية بالحصول على 450 ملجم يوميًا من EPA وDHA معًا، وتشير الدراسات إلى أن 75% من الأشخاص لا يحصلون على الكمية الكافية من خلال النظام الغذائي وحده.

ويتناول أقل من 25% من السكان الأسماك الدهنية بانتظام، ما يجعل المكملات خيارًا ضروريًا للبعض.

وأظهرت مراجعة علمية كبرى عام 2020 أن مكملات زيت السمك تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يشكل DHA ما بين 10% و15% من المادة الرمادية في الدماغ.

ووجدت دراسة عام 2022، أن الأشخاص متوسطي العمر الذين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 سجلوا أداءً أفضل في اختبارات وظائف المخ.

وأشارت أبحاث حديثة، إلى أن النساء المصابات بمرض ألزهايمر لديهن مستويات أقل من أوميجا 3 مقارنة بغير المصابات.

نصائح مهمة قبل شراء مكملات زيت السمك

 ـ يجب التركيز على كمية EPA وDHA وليس إجمالي أوميجا 3 فقط.

ـ بعض المكملات قد تحتوي على نسب منخفضة لا تحقق الفائدة المرجوة.

ـ يُفضّل شراء كميات تكفي شهرًا أو شهرين فقط، لأن زيت السمك قد يفسد مع التخزين الطويل.

ـ المكملات آمنة عمومًا، لكن قد تسبب آثارًا جانبية مثل حرقة المعدة أو اضطراب الهضم.

ـ يُنصح باستشارة الطبيب قبل الاستخدام، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية منتظمة.

أي الأنواع أفضل؟

وتوفر مكملات زيت السمك المستخلصة من الأسماك الدهنية تركيزًا أعلى من EPA وDHA، والمكملات النباتية المصنوعة من الطحالب تُعد الخيار الأفضل للنباتيين، والمنتجات التي تحتوي على أوميجا 6 و9 غالبًا لا تكون ضرورية، لأن الجسم يحصل عليها من الغذاء اليومي.

