قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخيار العسكري مطروح .. البيت الأبيض يُعلن موعد المفاوضات بين أمريكا وإيران
وفاة والد الفنانة علا رشدي .. والجنازة ظهر اليوم الأربعاء
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو
نهى النبي عنها.. ما الأيام التي لا يجوز صيامها في النصف الأخير من شعبان؟
الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
مصطفى شلبي يكشف سر احتفاله بـ «القوس والسهم» أمام الأهلي
مموّت نفسه .. شوبير: تريزيجية أفضل صفقة بالأهلي
سارة يوسف تكشف عن دورها في مسلسل «صحاب الأرض» وتجسّد معاناة فدوى الغزاوية
شوبير: الزمالك لو كسب كهرباء الإسماعيلية يتفوّق على الأهلي رغم كل مشاكله
أشرف نصار: طمعنا في الفوز على الأهلي.. والرمادي مستمر معنا ولم يتلق عروضًا للرحيل
أزمة جديدة تواجه حسام حسن قبل معسكر الفراعنة مارس المقبل
شبانة : الأهلي يفتقد لـ علي معلول.. وكان من الأفضل استمرار عمر كمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نهى النبي عنها.. ما الأيام التي لا يجوز صيامها في النصف الأخير من شعبان؟

صيام النصف الأخير من شعبان
صيام النصف الأخير من شعبان
أحمد سعيد

مع بداية النصف الأخير من شعبان بعد مرور ليلة النصف من شعبان التي تحمل ذكرى خالدة للأمة الإسلامية وهي تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، يتساءل كثيرون عن أفضل العبادات المستحبة فيما تبقى من النصف الأخير من شعبان لاستقبال رمضان، وفي هذا الشأن يكثر السؤال حول حكم الصيام في الأيام الأخيرة من شعبان.

الأيام المنهي عن صيامها في النصف الأخير من شعبان

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت شهر شعبان كان النبي عليه الصلاة والسلام يُكثر الصوم فيه؛ فعَنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ». 

وأضافت الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل المطلق بالصوم في النصف الثاني من شهر شعبان.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الصوم دون سبب في النصف الأخير من شعبان أو أن يقوم شخص لم يعتد أن يصوم يومي الإثنين والخميس في خلال السنة، وأراد الصيام في النصف الثاني من شعبان في هذه الحالة ينهى عن الصوم في هذا الوقت.

حكم الصيام النصف الأخير من شعبان

وحول حكم صيام النصف الأخير من شعبان، وضّحت دار الإفتاء أنه لا مانع في الصوم بالنصف الثاني من شعبان لمن كان له عادة في الصوم بمثل هذه الأيام، أو كان عليه صوم واجب، مثل من يقضي من صيام عليه من رمضان الماضي حتى لو شهرا، أو كفارة اليمين فعليه صيام ثلاثة أيام، أو صيام نذر.

وأشارت الإفتاء إلى أن المذاهب اختلفت في حكم صيام يوم الشك أو الغيم وهو يوم الثلاثين من شعبان، حيث يكون من المحتمل أن يكون شهر شعبان 29 يوما، أو يكون هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان، حيث يكون الشك هنا في رؤية هلال شهر رمضان. 

أفضل العبادات لاستقبال شهر رمضان

يستحب لكل مسلم أن يستقبل شهر رمضان 2026 بعدد من الطاعات التي تقربه من الله عز وجل ومن أحب هذه الطاعات :

  • الصيام فيمكن للمسلم أن يصوم يوم ليلة النصف من شعبان فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في هذا الشهر الفضيل، لأنه ترفع خلاله الأعمال إلى الله.
  • قيام الليل فهو سُنة مؤكدة عن الرسول وتبدأ من بعد صلاة العشاء وتستمر حتى طلوع الفجر.
  • الإكثار من الاستغفار والدعاء بما يجلب خيري الدنيا والآخرة .
  • قراءة القرآن حيث إن بكل حرف يتلوه قارئ القرآن يأخذ عليه ثوابا.
  • إخراج الصدقات وزكاة الأموال والصدقة.

دعاء النصف الأخير من شعبان

اللهم إني أتوجّه إليك بعبدك ونبيّك ورسولك، سيّدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-،لتقضي حاجتي. يا رسولَ الله، إني أتوجّه بك إلى ربّي ليُشفّعك فيَّ ويقضي حاجتي.

اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك، سمَّيتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيب عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزني، وذهابَ همِّي.

لا إلهَ إلا الله الحليمُ الكريم، سبحانَ الله ربِّ العرش العظيم، الحمدُ لله ربِّ العالمين. أسألك موجباتِ رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمةَ من كلِّ برٍّ، والسلامةَ من كلِّ إثم.


اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرتَه، ولا همًّا إلا فرّجتَه، ولا حاجةً هي لك رضا إلا قضيتَها، يا أرحمَ الراحمين.

اللهمَّ مالكَ الملكِ، تؤتي الملكَ من تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ من تشاء، وتُذِلُّ من تشاء، بيدِك الخيرُ، إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنَ الدنيا والآخرةِ ورحيمَهما، تُعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك.

دعاء شهر شعبان

  • إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.
  • اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.
  • اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.
  • اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.
  • اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.
النصف الأول من شعبان الأيام المنهي عن صيامها في النصف الأخير من شعبان النصف الأخير من شعبان صيام النصف الأخير من شعبان حكم الصيام النصف الأخير من شعبان دار الإفتاء الإفتاء شهر شعبان دعاء شهر شعبان دعاء النصف الأخير من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

إمام عاشور

إمام عاشور يقترب من الرحيل عن الأهلي .. خالد الغندور يكشف تفاصيل العرض

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب

المتهم بقتل صغار المنوفية

مفاجآت بالجملة .. محامي المتهم بقتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

«المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ 80 مليار جنيه

جانب من الاجتماع

خريطة استثمارية جديدة بمدينة الشروق لتعزيز النشاط التجاري والإداري والطبي

صورة ارشيفية

مُبادرة صناعية تُعيد توظيف الموارد لدعم منظومة الغاز وتعزيز التنمية المستدامة | تفاصيل

بالصور

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد