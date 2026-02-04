نهى النبي عنها.. ما الأيام التي لا يجوز صيامها في النصف الأخير من شعبان؟

مع بداية النصف الأخير من شعبان بعد مرور ليلة النصف من شعبان التي تحمل ذكرى خالدة للأمة الإسلامية وهي تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، يتساءل كثيرون عن أفضل العبادات المستحبة فيما تبقى من النصف الأخير من شعبان لاستقبال رمضان، وفي هذا الشأن يكثر السؤال حول حكم الصيام في الأيام الأخيرة من شعبان.

الأيام المنهي عن صيامها في النصف الأخير من شعبان

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت شهر شعبان كان النبي عليه الصلاة والسلام يُكثر الصوم فيه؛ فعَنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».

وأضافت الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل المطلق بالصوم في النصف الثاني من شهر شعبان.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الصوم دون سبب في النصف الأخير من شعبان أو أن يقوم شخص لم يعتد أن يصوم يومي الإثنين والخميس في خلال السنة، وأراد الصيام في النصف الثاني من شعبان في هذه الحالة ينهى عن الصوم في هذا الوقت.

حكم الصيام النصف الأخير من شعبان

وحول حكم صيام النصف الأخير من شعبان، وضّحت دار الإفتاء أنه لا مانع في الصوم بالنصف الثاني من شعبان لمن كان له عادة في الصوم بمثل هذه الأيام، أو كان عليه صوم واجب، مثل من يقضي من صيام عليه من رمضان الماضي حتى لو شهرا، أو كفارة اليمين فعليه صيام ثلاثة أيام، أو صيام نذر.

وأشارت الإفتاء إلى أن المذاهب اختلفت في حكم صيام يوم الشك أو الغيم وهو يوم الثلاثين من شعبان، حيث يكون من المحتمل أن يكون شهر شعبان 29 يوما، أو يكون هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان، حيث يكون الشك هنا في رؤية هلال شهر رمضان.

أفضل العبادات لاستقبال شهر رمضان

يستحب لكل مسلم أن يستقبل شهر رمضان 2026 بعدد من الطاعات التي تقربه من الله عز وجل ومن أحب هذه الطاعات :

الصيام فيمكن للمسلم أن يصوم يوم ليلة النصف من شعبان فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في هذا الشهر الفضيل، لأنه ترفع خلاله الأعمال إلى الله.

قيام الليل فهو سُنة مؤكدة عن الرسول وتبدأ من بعد صلاة العشاء وتستمر حتى طلوع الفجر.

الإكثار من الاستغفار والدعاء بما يجلب خيري الدنيا والآخرة .

قراءة القرآن حيث إن بكل حرف يتلوه قارئ القرآن يأخذ عليه ثوابا.

إخراج الصدقات وزكاة الأموال والصدقة.

دعاء النصف الأخير من شعبان

اللهم إني أتوجّه إليك بعبدك ونبيّك ورسولك، سيّدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-،لتقضي حاجتي. يا رسولَ الله، إني أتوجّه بك إلى ربّي ليُشفّعك فيَّ ويقضي حاجتي.

اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك، سمَّيتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيب عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزني، وذهابَ همِّي.

لا إلهَ إلا الله الحليمُ الكريم، سبحانَ الله ربِّ العرش العظيم، الحمدُ لله ربِّ العالمين. أسألك موجباتِ رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمةَ من كلِّ برٍّ، والسلامةَ من كلِّ إثم.



اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرتَه، ولا همًّا إلا فرّجتَه، ولا حاجةً هي لك رضا إلا قضيتَها، يا أرحمَ الراحمين.

اللهمَّ مالكَ الملكِ، تؤتي الملكَ من تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ من تشاء، وتُذِلُّ من تشاء، بيدِك الخيرُ، إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنَ الدنيا والآخرةِ ورحيمَهما، تُعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ من سواك.

دعاء شهر شعبان